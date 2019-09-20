İlk ortak üslenme Tel Abyad’da olabilir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusunda Kuzey Irak’takine benzer şekilde ABD ile ortak bir üslenme planı olduğunu belirtmesinden sonra gözler bu üslerin nerelerde kurulacağına çevrildi.
Güvenlik kaynakları, Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 440 kilometreyi bulan sınır uzunluğu dikkate alındığında, planlanan üs sayısının birden fazla olması gerektiğini belirtirken, Akar’ın “Yer ve sayının ABD ile görüşmeler sürdükçe belli olacağını” açıklamasına da dikkat çektiler. Aynı kaynaklar, şimdiye kadar yapılan hazırlıklar, TIR’larla götürülen nöbet beton blokları ve özellikle de ABD ile 8 Eylül’de ortak kara devriyesinin yapıldığı yer olması nedeniyle ilk üslenmenin Tel Abyad kırsalında olma ihtimalinin ağır bastığını söylediler. Bakan Akar’ın açıklamasında dikkat çeken bir nokta da planlanan üslerin daimi olacağını belirtmesi. Türkiye’nin Irak’taki Bamerni veya Başika’daki gibi üsleri dikkate alındığında, Suriye’de kurulacak bir üssün büyüklüğünün yaklaşık 250 dönüm civarında olma ihtimali bulunuyor.
İNGİLİZ VE FRANSIZ HEYET
Öte yandan sınır hattına Türkiye’nin farklı yerlerinden personel ve araç takviyesi yapılıyor. Fırat’ın doğusunda terör örgütü PYD/YPG unsurlarının güçlü olduğu Kamışlı’ya sivil toplum kuruluşu adı altında İngiliz ve Fransız parlamenterlerden oluşan bir heyetin giderek Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüşmesi de dikkat çekti. TSK’ya ait bir konvoyun Hatay üzerinden bölgeye gittiği ve konvoyda görev değişimi ve takviye amaçlı komandolar olduğu öğrenildi.
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