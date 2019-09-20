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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İlk ortak üslenme Tel Abyad’da olabilir

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İlk ortak üslenme Tel Abyad’da olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusunda Kuzey Irak’takine benzer şekilde ABD ile ortak bir üslenme planı olduğunu belirtmesinden sonra gözler bu üslerin nerelerde kurulacağına çevrildi.

Güvenlik kaynakları, Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 440 kilometreyi bulan sınır uzunluğu dikkate alındığında, planlanan üs sayısının birden fazla olması gerektiğini belirtirken, Akar’ın “Yer ve sayının ABD ile görüşmeler sürdükçe belli olacağını” açıklamasına da dikkat çektiler. Aynı kaynaklar, şimdiye kadar yapılan hazırlıklar, TIR’larla götürülen nöbet beton blokları ve özellikle de ABD ile 8 Eylül’de ortak kara devriyesinin yapıldığı yer olması nedeniyle ilk üslenmenin Tel Abyad kırsalında olma ihtimalinin ağır bastığını söylediler. Bakan Akar’ın açıklamasında dikkat çeken bir nokta da planlanan üslerin daimi olacağını belirtmesi. Türkiye’nin Irak’taki Bamerni veya Başika’daki gibi üsleri dikkate alındığında, Suriye’de kurulacak bir üssün büyüklüğünün yaklaşık 250 dönüm civarında olma ihtimali bulunuyor.

İNGİLİZ VE FRANSIZ HEYET

Öte yandan sınır hattına Türkiye’nin farklı yerlerinden personel ve araç takviyesi yapılıyor. Fırat’ın doğusunda terör örgütü PYD/YPG unsurlarının güçlü olduğu Kamışlı’ya sivil toplum kuruluşu adı altında İngiliz ve Fransız parlamenterlerden oluşan bir heyetin giderek Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüşmesi de dikkat çekti. TSK’ya ait bir konvoyun Hatay üzerinden bölgeye gittiği ve konvoyda görev değişimi ve takviye amaçlı komandolar olduğu öğrenildi. 

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