İlk mesaj: Asıl zor dönem şimdi başlıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi sonucun alındığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Genel Merkez’de makamından izledi. İlk mesajı, “Herkesin soğukkanlı olması ve sonucun itidalli karşılanması” olan Kılıçdaroğlu, “Asıl zor dönem şimdi başlıyor. Umarım bu sonuçlar iyi değerlendirilir ve ülkeyi kutuplaştırmadan çıkaracak bir yönetim tarzı benimsenir” dedi.
HEM SİSTEMDEN HEM TV’DEN İZLEDİ
Kılıçdaroğlu, İstanbul’dan seçimden bir gece önce Ankara’ya döndü. Seçim gününü evinde geçirip sandıkların açılmasıyla birlikte Genel Merkez’e geldi. CHP Lideri, seçim sonuçlarını makamında Genel Başkan yardımcıları Tuncay Özkan, Faik Öztrak, Meclis Başkanvekili Levent Gök, Başdanışmanı Veli Özdemir ile İletişim Koordinatörü Okan Konuralp ile birlikte, sandıklardan müşahitlerin gönderdiği verilerle güncelenen, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in kurduğu sistemden izledi. Sistemi makam odasındaki televizyon ekranına yansıtan Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım’ın İmamoğlu’nu kutladığı canlı yayını da makam odasından dikkatle takip etti. Kılıçdaroğlu, ilçelerden gelen sonuçları tek tek hesaplayarak aradaki farka ilişkin öngörülerde bulundu.
İMAMOĞLU İLE DEFALARCA GÖRÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu’nun sayım işlemlerinin başlamasıyla İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile defalarca telefonla görüştü. Kılıçdaroğlu, ilçelerde bulunan parti yöneticilerinden de bilgi aldı. Sandıklar açıldıkça Kılıçdaroğlu’nun makam odasındaki coşku da arttı.
Kılıçdaroğlu, seçim zaferinin ardından beraberindekilere, “Herkes sağduyulu olmalı, kimse taşkınlık yapmamalı. Güzel bir şekilde kazandık yine güzel şekilde kutlamalıyız. Bundan sonra da rehavete kapılmamalıyız. Asıl zor dönem şimdi başlıyor. Seçim sonuçlarından herkesin ders alması gerekir. Önce iktidarın ders çıkarması gerekir. Demokrasi açısından önemli bir sonuç. Milletimiz önceki seçimin haksız yere iptal edilmesi nedeniyle büyük bir ders verdi. Umarım bu sonuçlar iyi değerlendirilir ve ülkeyi kutuplaştırmadan çıkaracak bir yönetim tarzı benimsenir” dedi.
Sonuç kesinleşince hem telefon hem de bizzat gelen partililer kutlama mesajlarını iletti. Kılıçdaroğlu, gece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan ile destek veren diğer parti yöneticileri ile telefonla görüşerek desteklerine teşekkür etti.
O FOTOĞRAFIN HİKÂYESİ
Kılıçdaroğlu’nun seçim sonucu karşısında mutluluğu sosyal medyaya yansıyan bir fotoğrafla belgelendi. Aradaki oy farkının kapanamayacak ölçüde açıldığına ilişkin gelen telefon Kılıçdaroğlu’nu heyecanlandırdı. Odada dolaşarak konuşmasını tamamlayan ve koltuğa dayanan Kılıçdaroğlu, beraberindekilere “Galiba tarihi bir farkla seçimi alıyoruz” derken bu anı da başdanışman Veli Özdemir’in çektiği fotoğraf belgeledi. Kılıçdaroğlu ardından da ekibi ile kucaklaştı.
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