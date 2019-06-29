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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İlk mesai günü

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
İlk mesai günü

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah mesaisine başladı. İmamoğlu’nun dün göreve başlamasının ardından, İBB bürokrasisinden istifalar başladı. İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı dün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, 8 yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan’la birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Binaya girişte gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, yapacak çok işleri olduğunu ve yoğun bir mesai sürecine başladıklarını belirtip şunları söyledi:

“Tabii ilk mesai gününde yapılacak çok şey var. Elbette ki kadromuzla, mevcut kadroyla eşleştireceğimiz, politikalarımız üzerinden bir eylem planımız olacak. Haksız yere işten çıkarılan varsa, eğer hakkı olmadan maaş alan varsa incelenecek. Kaldı ki bir buçuk-iki aylık dönemde bir kısım işe alımla ilgili de bize ulaşan ihbarlar var. İştirakler üzerinden. Adil olunmuş mu? Tümüne bakacağız.

İlk mesai günü

(Ticaret Bakanlığının yayımladığı genelgeyle atama yetkisinin belediye başkanlarından alınıp belediye meclisine verilmesi) Ticaret Bakanlığı’nın genelgesi tamamen kanuna aykırı. Kanunda çok net yetkilinin kim olduğu. Belediye başkanına ait bir yetkiyi belediye meclisine sevk etmek kanuna aykırı. Bu konuyla ilgili Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne başvurumuzu yapacağız. Kanuni haklarımızı arayacağız. İştiraklerimiz, İstanbul’un konsolide bütçesinin neredeyse 3’te 2’sini kapsıyor. İBB’yi yönetebilmek, daha çok buralardan geçiyor. Önümüzün tıkanmasıyla ilgili bu hamlenin bir an önce giderilmesi konusunda girişimlerimizi yapacağız.

Mülteciler konusu sokakta sıklıkla dile getiriliyor. Halkımızın bu sesine kulak veren bir belediye olacağız. Devletimizin ilgili kurumlarıyla da iyi bir işbirliği yapacağız. Elbette ki deprem bizim çok öncelikli konularımız. Eylemlerimizi göreceksiniz adım adım harekete geçireceğiz.

KÖPRÜLERDEKİ ÇALIŞMALAR İÇİN ÇÖZÜM

An itibariyle hem birinci köprüden hem ikinci köprüden yapılan tamir ve tadilat işleri dolayısıyla ciddi bir trafik sorunu yaşanıyor. Tavsiyelerimiz olacak. Deniz ulaşımı olsun diğer birkaç hususla ilgili hamlelerimiz olacak. Bunları da bugün itibariyle acil olarak gündemimize aldık.”

 

TEBRİK VE İSTİFA

- İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı dün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, 8 yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan’la birlikte istifa ettiğini açıkladı. 2009–2014 yılları arasında İETT İşletmeleri Genel Müdürü olarak görev yapan ve 2014’ten bu yana İBB Genel Sekreterliği görevini yürüten Baraçlı mesajında, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini ve İstanbulluların tercihi ile Ekrem İmamoğlu’nun başkan olarak seçildiğini belirtip “Kendilerini tebrik ederiz” dedi. Baraçlı açıklamasında “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul’a olan saygımız nedeniyle, yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz. İstenildiğinde İstanbul’a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz” ifadelerine yer verdi.

 

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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