Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İlk kez oldu

    İlk kez oldu

    İHA
    05.07.2018 - 09:13 | Son Güncelleme:

    Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri'nde oluşturulan kauçuk bendin denenmesi esnasında sular çekilince ırmak yatağı tarihinde ilk kez susuz kaldı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Yeşilırmak susuz kaldı
    • Yeşilırmak susuz kaldı
    • Yeşilırmak susuz kaldı
    • Yeşilırmak susuz kaldı

    Amasya Belediyesi tarafından uygulanan Yeşilırmak Şişirme ve Şelale Projesi test çalışmaları kapsamında monte edilen kauçuk bendin devreye girmesiyle ırmağın bir yanında suyun tutulmasıyla seviye artarken, diğer yanda da suların çekilmesiyle ırmak yatağı boş hale geldi. Bu duruma şaşıran vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. 

    Olta ve ağlarını alarak su birikintilerinin oluştuğu alanlara akın eden bazı vatandaşlar balık avlamaya çalıştı. Oltayla balık tutan Hayri Usta, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Zabıta ekipleri de vatandaşları ırmak yatağına girmemeleri konusunda uyardı.

    Test denenmesi esnasında ırmakta bir süreliğine su seviyesinin azaldığını belirten Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Vatandaşlarımız ilk defa ırmak yatağını boş gördüler. Milyonlarca senedir belki bu ırmak akıyor ama ilk defa susuz kaldı” dedi.

    Özdemir, proje kapsamında sandal ve nostaljik gondolların ırmak üzerinde yüzeceğini, ayrıca şelaleye konuşlanan sistemle elektrik üretiminin sağlanacağını anlattı.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR 

    Son 24 saatte ne oldu? (04.07.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Yeşilırmak Nehri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri