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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ferit ASLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
21.08.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

İlk kez görüntülendi! Diyarbakır-Mardin karayolunda zırhlı güvenlik kuleleri

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GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi’nde terör saldırıları ve olası silahlı eylemleri engellemek için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce kent merkezlerinde kritik noktalara konulan 10 ton ağırlığındaki patlayıcı ve roketli saldırılara karşı dayanıklı zırhlı kuleler, artık karayollarında önlem alacak olan güvenlik korucuları için konulmaya başlandı.

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  • Güvenlik kuleleri ilk kez görüntülendi
  • Güvenlik kuleleri ilk kez görüntülendi
  • Güvenlik kuleleri ilk kez görüntülendi
  • Güvenlik kuleleri ilk kez görüntülendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Güneydoğu’daki otoyollarda yolların güvenliğini sağlayan güvenlik korucuları için modern güvenlik kuleleri oluşturuldu. 20 gün önce, Diyarbakır-Mardin karayolunun Mardin sınırından başlayan ve Diyarbakır girişine kadar belirli aralıklarla 3 katlı seyyar güvenlik kuleleri kuruldu. Daha önce kent merkezlerindeki kritik noktalara konulan ve gözetleme görevi de gören 10 ton ağırlığındaki seyyar çelik güvenlik kulelerinde güvenlik korucuları nöbet tutacak.

Etraflarına beton bariyer konular seyyar çelik güvenlik kulelerinin özellikle karayolunun kör nokta denilen kritikÿyerlerine yerleştirildiği öğrenildi. Kulelerin yerlerinin belirlenmesinde hem yolun güvenliği, hem olası bir saldırı, hem de yol kesme girişimi ihtimali dikkate alınarak seçildiği belirtildi.

İçerisinde klima, havalandırma fanı, yangın tüpü ve alarm butonu olan seyyar güvenlik kulelerinin her türlü patlayıcı ve uzun menzilli silahlara karşı etkili veÿkurşun geçirmez olduğu ifade edildi.

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