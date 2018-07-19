İlk kararın tersine karar: Velayet bu kez Yorgo’da
İstinaf Mahkemesi, boşanma davaları süren İzmirli Dilek ile Selanikli Yorgo’nun çocukları Melis’in velayeti konusunda ilk kararının aksine, “Babaya verilsin”e karar verdi. Davanın Yunanistan ayağında ise Selanik mahkemesi çocuğun annesinde kalmasına karar vermişti.
HÜRRİYET’in gündeme getirdiği İzmirli Dilek ile Selanikli Yorgo’nun, sonu çocuk kaçırma davasıyla biten aşkı tam bir hukuk savaşına döndü. Boşanma davaları da süren çiftin hukuk savaşının ilk aşamasında Türk hâkim, çiftin 2 yaşındaki kızları Aikaterina’nın (Melis) babaya iadesine karar vermişti. Dilek Tsakiridis’in (Güneş) avukatı Mehmet Emin Keleş, bu karar üzerine başvurduğu istinaf mahkemesi yerel mahkemenin iade kararını kaldırmıştı.
YARGITAY’A KADAR YURTDIŞINA ÇIKMASIN
Davanın Yunanistan’daki ayağında Selanik Mahkemesi de şubatta Melis’in annesinin yanında kalması yönünde karar vermişti. İzmir’deki ilk kararı veren yerel mahkeme de ısrar etmeyip, bebeğin annede kalmasına hüküm getirmişti. Ancak baba Yorgo’nun karara itirazıyla dosya 2 ay önce tekrar İstinaf mahkemesine gönderildi. İstinaf mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) bu kez kararını değiştirdi ve anneyi şoke eden bir karar verdi: “Bebek Yunanistan’a babasına iade edilsin.” Mahkeme kararında, bilirkişi raporunda geçen “Çocuğun babaya verilmesi durumunda ruhsal gelişiminin bozulabileceğine” yönelik tespitin varsayımsal olduğuna da vurgu yapıldı. Mahkeme ayrıca küçük Melis (Aikaterina) ile ilgili karar kesinleşene kadar tedbiren yurtdışı yasağı getirerek tüm sınır kapılarına ve havalimanlarına bildirilmesine karar verdi. Karar, Yargıtay’da kesinleşene kadar tedbiren bebek annenin yanında kalacak. Bölge Adliye Mahkemesi’nin iade kararının kaldırılması ve yerel mahkeme kararının onanması için Yargıtay’a başvuran Avukat Mehmet Emin Keleş dilekçesinde şöyle dedi:
ARKADAŞLARI VE PARKI, İZMİR’DE
“Dava konusu olayımız bakımından ‘mutad mesken’, dava açıldığı anda 19 aylık olan küçüğün yaşamının 6 ayını geçirdiği Yunanistan’daki baba yanı değil, doğduğu ve yaşamının 13 ayını geçirdiği, çocuğun yaşam ilişkisinin kurulduğu, yaşamını sürdürdüğü, şahsi ilişkileri ile en sıkı şekilde bağlılık kurduğu (oynadığı parkı, gittiği doktoru, oyun arkadaşları, vs) yer olan anne yanı İzmir’dir. Bu nedenle de iade kararı verilmemesi usul ve yasalara uygundur.”
ANNE: TÜRK YUNAN SAVAŞINA ÇEVİRDİ
HÜRRİYET’e konuşan Dilek Tsakiridis (Güneş), “Kararı öğrenince tam anlamıyla yıkıldım. Bebeğimi alırlarsa yaşayamam. Türkiye’de yaşıyoruz. Buraya alıştı. Annesine ihtiyacı var. Daha küçücük. Babası tam Türk-Yunan savaşına çevirdi. Çocuğa daha iyi bakacağından istemiyor. Hem dini hem de kültürel açıdan çocuğumu orada yetiştirmek Yunan ve Ortodoks kurallarına göre yetiştirmek istediğinden bunu yapıyor” dedi.
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