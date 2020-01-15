ilk izler baraj gölünde

ÜNİVERSİTE öğrencisi Gülistan Doku, 10 gün önce kayboldu. Gülistan yurttan ayrıldıktan sonra valilik yakınlarında bir minibüse binerken güvenlik kameralarınca görüntülendi. O günden itibaren de Gülistan’dan bir haber alınamadı. Bazı görgü tanıklarının, Gülistan’ı Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü yakınlarında gördüklerine dair ifadeleri üzerine dikkatler bu bölgede yoğunlaştırıldı. Tunceli Valiliği’nin koordinesinde Jandarma, AFAD, Deniz Kuvvetleri, Polis Özel Harekât ve vatandaşların da katıldığı yoğun bir arama faaliyeti başlatıldı. Yapılan aramalar neticesinde polis dalgıçları barajda Gülistan’ın kimlik bilgilerinin bulunduğu bir reçete ve Gülistan’ın kaybolmadan önce bir arkadaşından ödünç aldığı belirlenen bir makas buldu. Ayrıca 3 gün önce Gülistan’ın ablası ve kuzeninin yurttaki odasında buldukları bir not da savcılığa teslim edildi.

SEVGİLİSİ DE İFADE VERDİ

Soruşturma mercilerinin ‘intihar mektubu’ olarak değerlendirdiği bu notla ilgili olarak Hürriyet’e konuşan Doku’nun kuzeni Osman Filiz, notu kendilerinin bulduğunu ve bir ‘intihar mektubu’ olmadığını söyleyerek “Kâğıtta ‘Arkadaşlar ben çıkıyorum, odamı temiz tutun. Ölürsem odamı kirli görmesinler. Ne kadar pis bir kızmış demesinler’ yazıyordu. Böyle yazmış ve imzasını atmış. Üzerinde tarih yoktu. Bu notu bulunca arkadaşlarını çağırdık. Bu sırada Gülistan’ın ablası da ‘İntihar etmiş’ diye ağlamaya başladı. Ama Gülistan’ın arkadaşları gelince bu nota güldüler. ‘Bu bir sene önce yazılmış bir not’ dediler. Şaka amaçlı yazılmış bu not. Yazılar da zor okunuyordu zaten. Kâğıt buruş buruştu. Yurda polisler geldiğinde bu notu zabıtla polise teslim ettik” dedi.

Soruşturma kapsamında, genç kızın, annesi bir Türk ile evli olan, Rusya vatandaşı erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un da ifadesi alındı. Abakarov ifadesinde bir yıldır sevgili olduklarını, bir ay önce de ayrıldıklarını anlattı.

DEDEKTÖR KÖPEKLER DE KULLANILIYOR

Jandarma, AFAD, Deniz Kuvvetleri ve Polis Özel Harekât timleri ile vatandaşlar Gülistan Doku’yu bulmak için el ele vererek arama çalışmalarını yürütüyor. Arama faaliyetlerini Tunceli Valiliği koordine ediyor. Aramada dedektör köpekler de kullanılıyor.