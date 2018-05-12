İlk iftar ve sahur ne zaman? Diyanet'in illere göre ilk oruç bilgileri

İlk iftar ve sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2018 yılı imsakiyesinde yerini aldı. Milyonlarca kişinin gece yarısı uyanıp ibadetlerini için niyet edeceği ilk sahur, illere göre farklılık gösterecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgilerinde yer alan tarih bilgileri, Müslüman alemi tarafından son günlerin sorgulanan konuları arasında yer almaya başladı. Peki, Türkiye genelinde ilk sahur ve iftar vakti ne zaman idrak edilecek? İşte, yayımlanan imsakiye bilgilerine göre bazı detaylar

İLK İFTAR VE SAHUR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bilgilere göre;



İstanbul'da ilk sahurda imsak 03.52, Güneş 05.39, İftar vakti ise 20.22,

Ankara'da ilk sahurda imsak 03.42, Güneş 05.26, İftar vakti ise 20.04,

Bursa'da ilk sahurda imsak 03.56, Güneş 05.41, İftar vakti ise 20.20,

İzmir'de ilk sahurda imsak 04.13, Güneş 05.53, İftar vakti ise 20.23,

Adana'da ilk sahurda imsak 03.47, Güneş 05.23, İftar vakti ise 19.47 saatlerinde vuku bulacak.

Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak.

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 dini günler takviminde yer alan bir diğer bilgide ise Ramazan Bayramı'nın ne zaman ve kaç gün olacağı yer alıyor. Buna göre, bayramın arefe günü 14 Haziran günü olurken, üç günlük bayram 15-16-17 Haziran tarihlerinde tamamlanacak.

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN AYINDA DİŞLERE DİKKAT

Diş Hekimi Ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, Ramazan ayında dişlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.



Genel sağlığı önemli ölçüde etkileyen ağız ve diş sağlığı, Ramazan ayında daha da önem kazanıyor.



İftar ve sahurdan sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini belirten Diş Hekimi Kışlaoğlu, "Dil yüzeyi ve diş eti bölgelerinin de fırça yardımıyla iyice temizlenmesi gerekir. Yemek sonrası, ağızda asit oranının artarak bakteriler kolayca çoğalıyor. Ramazan ayında ağız antiseptiği veya gargara kullanılması, bunlar yoksa bile tuzlu suyla gargara yapılması gerekiyor" dedi.



Ağız kokusunun, yalnızca diş çürüklerinden kaynaklanmadığını hatırlatan Kışlaoğlu, "Diş eti hastalıkları, kötü yapılmış protezler, mide ve yemek borusu rahatsızlıklarının da kötü kokulara neden olabilir" diye konuştu.



Oruçluyken yeme içme faaliyeti olmadığından, ağızda tükürük salgısının az seviyede olduğunu ifade eden Kışlaoğlu, "İftar ve sahur yemeklerinden sonra fırçalanmayan dişlerde oluşan bakterilerin ağızda kolayca ürüyor. Buda ağızda asitlenmeye yol açarak diş çürüklerine neden oluyor" şeklinde konuştu.

Oruçluyken diş tedavisinin yapıldığını belirten Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Anestezi uygulanmadan yapılan işlemler oruç bozmaz. Kişinin ağzını temizlemek için kullandığı suyu yutmadığı müddetçe bir sorun yaşanmaz" dedi.