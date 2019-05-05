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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.05.2019 - 23:30, Son Güncelleme:

İlk iftar saat kaçta yapılacak? İl il iftar saatleri ve imsakiye bilgileri

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İlk iftar saat kaçta yapılacak? İl il iftar saatleri ve imsakiye bilgileri

Mübarek recep ve şaban ayından sonra gelen 11. ayın sultanı ramazan ayına ilk sahur sofralarına oturulmasının ardından girilecek. 2019 ramazan ayının gelmesi ile beraber, vatandaşların da il il imsakiye bilgilerini araştırması da hız kazandı. Oruç ibadetini yerine getirecek olan kişiler, ilk iftar saat kaçta yapılacak? sorusuna Diyanet'in verdiği bilgiler doğrultusunda yanıt arıyor. İşte, il il iftar saatleri ve imsakiye bilgileri.

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın arttığı manevi güzelliklerle dolu ramazan ayı ile beraber, yurt genelinde 6 Mayıs tarihinde milyonlarca vatandaş ilk iftarını yapacak. Ramazan ayı, İslam ve Müslümanların ortak kabul ettiği iyiliklerle dolu manevi huzur ayıdır. Peki, milyonlarca Müslümanın oruçlarını açılacağı ilk iftar saat kaçta? İşte, 2019 Ramazan imsakiyesi ve il il sahur saatleri.

Türkiye genelinde ramazanın birinci günü İstanbul'da akşam ezanı 21.12'de okunacak ve ilk iftar yapılacak. Ankara'da 6 Mayıs Pazartesi ilk iftar 19:54'de, İzmir'de, 20:14, Adana'da 19:38'da, Bursa'da 20:10'da yapılacak. Yurt genelinde ilk iftar ise Hakkari'de olacak ve saat 19.06'da akşam ezanı okunacak. Ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak.

İlk iftar saat kaçta yapılacak İl il iftar saatleri ve imsakiye bilgileri

İFTAR VE SAHURDA NASIL BESLENİLMELİ?

Uzmanlar, iftar ve sahur sofralarının dengeli ve sağlıklı beslenme kurallarına uyularak hazırlanmasının önemine değinerek, orucun doğru beslenildiğinde sağlık kaynağı olduğuna dikkati çekiyor.

Ramazanda doğru ve sağlıklı beslenmeye ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, oruç tutan kişilerin günlük beslenme şekli, öğün sayısı ve zamanlamasının aniden değiştiğini aktardı.

Başaranoğlu, ramazanda yeme alışkanlıklarının değiştiğine dikkati çekerek, "İnsanlar genelde ramazan boyunca gündüzleri çalışır, gece saatlerinde ise yemek yerler. Zaman, çalışmak ve yemeğin hakim olduğu sosyal hayata bölünmüştür, insanlar bir aylık süreyi bu çerçevede yaşar. Fakat bu süreçte fiziksel aktiviteye çok az yer verildiğini gözlemlemekteyiz. Bu nedenle insanlar ramazan boyunca kilo alır. Özellikle diyabet hastaları, bu süreçte gelişen sağlıksız yeme alışkanlığı nedeniyle kan şekerlerini güçlükle kontrol ederler." diye konuştu.

Orucun sağlıklı insanlar üzerinde pek çok faydaları sayılabilecekken, sağlık sorunu yaşayan insanlar üzerinde ise olumsuz etkilerinin görülebildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
Uzmanlar, iftar ve sahur sofralarının dengeli ve sağlıklı beslenme kurallarına uyularak hazırlanmasının önemine değinerek, orucun doğru beslenildiğinde sağlık kaynağı olduğuna dikkati çekiyor.

Ramazanda doğru ve sağlıklı beslenmeye ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, oruç tutan kişilerin günlük beslenme şekli, öğün sayısı ve zamanlamasının aniden değiştiğini aktardı.

Başaranoğlu, ramazanda yeme alışkanlıklarının değiştiğine dikkati çekerek, "İnsanlar genelde ramazan boyunca gündüzleri çalışır, gece saatlerinde ise yemek yerler. Zaman, çalışmak ve yemeğin hakim olduğu sosyal hayata bölünmüştür, insanlar bir aylık süreyi bu çerçevede yaşar. Fakat bu süreçte fiziksel aktiviteye çok az yer verildiğini gözlemlemekteyiz. Bu nedenle insanlar ramazan boyunca kilo alır. Özellikle diyabet hastaları, bu süreçte gelişen sağlıksız yeme alışkanlığı nedeniyle kan şekerlerini güçlükle kontrol ederler." diye konuştu.

Orucun sağlıklı insanlar üzerinde pek çok faydaları sayılabilecekken, sağlık sorunu yaşayan insanlar üzerinde ise olumsuz etkilerinin görülebildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

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