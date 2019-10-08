İlk hedef 120 km'lik hat... Fırat’ın doğusunda ‘müteakip’ harekât

Suriye’nin doğusunda üslenmiş olan Amerikan askerleri dün çekilmeye başlarken Türkiye de güvenli bölge oluşturmak için planladığı harekâtın hazırlıklarını tamamladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nın devamı olarak kayıtlara ‘müteakip harekât’ olarak geçen operasyonun, ABD unsurlarının geri çekilmesi sonrasında başlaması bekleniyor. Yetkililer “TSK hazır. Talimat gelir gelmez başlarız” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna kısa süre içinde başlatması planlanan harekâtla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Bir güvenlik yetkilisi, “Hazırlıklar en ince ayrıntısına kadar tamamlandı. Siyasi iradenin harekât emrini verdiği andan itibaren TSK hazır. Bugünse bugün; yarınsa yarın. Talimat gelir gelmez başlarız” dedi.

Harekata şu an için resmi adlandırma yapılmadı. Bu nedenle planlar sınırda konuşlu tüm birliklerin kayıtlarına, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarının devamı niteliğinde olması nedeniyle ‘müteakip harekât’ olarak geçti. Harekâtın, özellikle Akçakale karşısındaki Tel Abyad bölgesinden ABD unsurlarının güvenli şekilde geri çekilmesi sonrası başlaması bekleniyor.

PENTAGON’LA İRTİBAT

Bunun için Pentagon ile düzenli irtibat halinde kalınacak. Harekâtın nasıl başlayacağı, terör örgütü PYD/YPG’nin de bölgeyi boşaltıp boşaltmayacağı ile bağlantılı. Bunun için önce hedef istihbarat analizi yapılacak. İnsansız hava araçlarının (İHA) hedeflerde anlık değişiklikler olup olmadığına dair yapacakları keşifler ve toplayacakları istihbaratların analizi de önem taşıyor.

Terör örgütü PYD/YPG unsurlarının herhangi bir çatışmaya girmeden bölgeden çekilmesi durumunda, Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler) ile harekâta destek verecek ÖSO güçleri buluşarak ön temizliği yapacak. Ardından zırhlı birlikler ve diğer kara atış destek unsurları devreye girerek bölgede hâkimiyet sağlanacak. Hava destek unsurları da operasyona katkı verecek.

ÖSO DA DEVREDE OLACAK

PYD/YPG’nin direnç göstermesi durumunda hava destek unsurları havalanarak hedefleri imha edecek. Kara atış destek unsurları da ön temizliği hızlandıracak. Özel Kuvvetler, ÖSO ile birlikte buluştuktan sonra zırhlı birlikler komandolarla birlikte harekete geçecek. Sınır hattında Denizli, Tunceli, Siirt, Bolu, Kayseri, Sarıkamış ve Sakarya Komando Tugay komutanlıklarından birlikler hazır bekliyor. Kuzey Irak’ta devam eden Pençe harekâtlarındaki gibi terörle yerinde mücadele anlayışı kapsamında, burada da geçici üslenmeler yapılacak.

Yerel kaynaklar, ana bileşenini PYD/YPG’nin oluşturduğu SDG’nin sınır hattına taşıdığı özellikle Arap kökenli teröristler arasında çözülme olduğu, bunlardan önemli bir bölümünün bölgeyi terk ettiği bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE ABD’NİN ÇIKMASINI BEKLEYECEK

Reuters’a konuşan bir Türk askeri yetkili, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyonuna başlamadan önce ABD askerlerinin bölgeden çıkmasını beklemesinin oldukça muhtemel olduğunu söyledi. Planlanan operasyon bölgesinden çekilmenin 1 hafta sürebileceğini ifade eden yetkili, “herhangi bir kazadan” kaçınmak için beklenilmesinin yüksek ihtimal olduğunu ifade etti.

TRUMP MESAJ ATTI:SAVAŞTAN ÇIKMAMIZIN ZAMANI GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun çekilmeye başlamasının ardından Twitter hesabından ‘kararın gerekçeleri’ olarak nitelendirilen bir açıklama yaptı. ABD’nin savaştan çıkma kararını duyuran tweet’leri şöyle: “ABD’nin Suriye’de 30 gün için kalması gerekiyordu, bu seneler evveldi. Orada kaldık ve ufukta hiçbir hedef gözükmeden çatışmaların içine giderek daha fazla battık. Ben Washington’a vardığımda, DEAŞ kontrolden çıkmıştı. Hızlı bir şekilde DEAŞ Hilafeti’ni, çoğunluğu Avrupa’dan gelen binlerce DEAŞ savaşçısını ele geçirerek yüzde 100 yenilgiye uğrattık. Ancak Avrupa onları geri almak istemedi. Onları ABD tutsun dediler. Ben ‘Hayır, size büyük bir iyilik yaptık. Şimdi onları büyük bir masrafla ABD hapishanelerinden tutmamızı istiyorsunuz. Onlar, yargılanmak için size ait’ dedim.

AVRUPA ENAYİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNDÜ

Tekrardan ABD’nin NATO, ticaret ve her konuda enayi olduğunu düşünerek ‘hayır’ dediler. Kürtler bizimle savaştı ancak onlara böyle yapmaları için yüklü miktarda para ve ekipman verildi. Türkiye ile on yıllardır savaşıyorlardı. Bunu neredeyse 3 yıl boyunca engelledim ancak şimdi bu saçma ve sonu gelmeyen, çoğunluğu kabilesel saçma savaşlardan çekilme ve askerlerimizi eve getirme vakti.

Sadece faydamız olan yerde ve sadece kazanmak için savaşacağız. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtler şimdi durumla kendileri başa çıkmalı ve yakalanan DEAŞ savaşçılarıyla ne yapmak istediklerine kendileri karar vermeli. Hepsi DEAŞ’tan nefret ediyor ve yıllarca düşman oldular. Biz 7 bin mil uzaktayız ve DEAŞ eğer bizim yakınlarımıza gelirse onları yeniden yok edeceğiz.”

Trump daha sonra Twitter’dan paylaştığı mesajında, limitlerin aşılması durumunda Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar uygulayacağını belirterek, “(Türkiye’nin) Avrupa ve diğerleri ile birlikte, yakalanan IŞİD’lileri ve ailelerini gözetmeleri gerekiyor. ABD, IŞİD’in yüzde 100’ünün yakalanması da dâhil, beklenenden çok daha fazla iş yaptı. Şimdi bölgedekilerin, kendi bölgelerini korumalarının zamanı” İfadelerini kullandı.

‘PKK İLE BİRLİKTEYDİK’ İTİRAFI

Trump ayrıca, Obama dönemi dış politikayı suçlayan ve ABD’nin PKK’ya desteğini itiraf eden bir paylaşımı da retweet etti. Düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü’nden Michael Doran’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye’nin düşmanı PKK ile birlikteydik. Bu politikayla Türkiye-PKK savaşının tohumlarını ekiyorduk. Ayrıca Türkiye’yi Rusya’ya ittik.”

Trump Beyaz Saray’da Japonya-ABD ticaret anlaşması imza törenine de katıldı. Bir gazetecinin Suriye’ye ilişkin sorusu üzerine Trump, “Orada 50 askerimiz var ve orası çok küçük bir bölge. Bu 50 insanımızı incitmemeliler. Biz en güçlü orduyuz, polislik yapmayız. Askerlerimizi eve getiriyoruz. Askerlerimizi mümkün olduğunca hızlı şekilde eve getirmeliyiz. Yapmamız gerekeni yaptık” diye konuştu.

AB: GÜVENLİK KAYGILARINI ANLIYORUZ

TÜRKİYE’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik olası askeri harekâtına ilişkin gelişmeler Avrupa Birliği (AB) tarafından yakından izleniyor. AB Komisyonu, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlamakla birlikte Suriye krizine çözümün askeri değil siyasi olması gerektiği görüşünde. Olası bir operasyonun insani duruma ilişkin sorun yaratabileceği ve siyasi süreci olumsuz etkileyebileceği AB’nin öne çıkardığı çekinceler arasında. AB Komisyonu sözcülerinden Maja Kocijancic, “AB, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını anlamakla beraber, başından beri Suriye’deki krizin askeri değil siyasi yollarla çözülebileceğini ifade ediyor” dedi.

Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda ise Ankara ve Brüksel aynı çizgide. Kocijancic, AB’nin Suriye’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti. Olası operasyon sonrasında oluşturulması beklenen güvenli bölgeye Suriyelilerin yerleştirilmesine ilişkin planları da değerlendiren Kocijancic, dönüşlerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde olması gerektiğine ancak henüz bu şartların oluşmadığına dikkat çekti. Suriye konusu önümüzdeki hafta AB dışişleri bakanları tarafından ele alınacak. (Güven ÖZALP/BRÜKSEL)

BM’DEN HAZIRLIK

BİRLEŞMİŞ Milletler, Suriye’ye yönelik muhtemel bir operasyon konusunda hazırlandığını duyurdu. BM Suriye Krizi için İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, “Şu anda meydana gelen herhangi bir askeri operasyon, daha fazla göçe şahit olmamamızı garanti altına almalıdır. En iyi duruma sahip olmayı diliyoruz ancak en kötü duruma hazırlanıyoruz” ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis, Türkiye’nin olası bir harekâtta insani konularda gerekli güvenceleri verdiğini söyleyerek, “Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız” dedi.

DÜNYA BÖYLE GÖRDÜ: ‘ABD DIŞ POLİTİKASINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK’

New York Times: “Trump, ABD’nin politikasını değiştirerek, Suriye’de Türkiye’nin askeri operasyonuna destek veriyor” başlığı ile gelişmeyi aktardı. Gazeteye göre Trump yönetimi yetkilileri, Suriye’nin kuzeyindeki 100-150 kadar ABD askerinin Türk askeri operasyonu öncesinde çekileceğini ama Amerikan birliklerinin Suriye’den tamamen çekilmeyeceklerini söyledi. Gazete, Trump’ın kararının Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı’nda DEAŞ ile mücadele, İran ve Rusya’ya karşı bir denge oluşturulması için az sayıda asker bulundurma tavsiyesine aykırı olduğunu yazdı.

CNN: Gelişmenin ABD dış politikasında büyük bir değişiklik olduğunu duyuran kanal, hamleyi Türkiye’ye Washington’ın Suriye’deki en güçlü destekçilerinden biri olan ABD destekli Kürt güçlere operasyon için yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumladı.

BBC: “Trump, Suriye’de Türk askeri operasyonuna yol verdi” başlıklı haberde, “Bu ABD’nin politikasında çok büyük bir değişim anlamına geliyor. Trump, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı’nın tavsiyelerine karşı hareket etti” dedi. Yorumda Trump’ın kararının, ABD’nin bölgedeki Suudi Arabistan ve İsrail gibi müttefiklerinde de alarm zillerinin çalmasına neden olabileceği ifade edildi.

Spiegel Online: “Trump, Suriye’den çekilmek istiyor. Bu İran’ın elini güçlendirecek. ABD’nin bölgeden çekilmesi güneydeki petrol sahaları nedeniyle dolaylı olarak İran Devrim Muhafızları’nı güçlendirir” denildi.