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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Anıl Uçan (DHA)
18.07.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

İlk hac kafilesi uğurlandı

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İlk hac kafilesi uğurlandı

 Kutsal  topraklara hac ibadeti için gideceklerden oluşan ilk kafile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dualar ve gözyaşlarıyla yolcu edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gidecek ilk hac kafilesi için Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş Katı Terminali'nde tören düzenlendi. Törene yaklaşık 160 hacı adayının yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ve aileler katıldı. Tören boyunca Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Tören sırasında hacı adayları gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, hacı adaylarını tebrik ederek, "Hiç şüphesiz hac yolculuğu önemli bir yolculuk. İnsan hayatında çok anlamlı ve önemli bir yere oturuyor. 2 milyon 200 bin başvurunun içerisinden seçilerek kura ile 80 bin kişinin arasına girip kutsal topraklara çıkabilmiş olmak rabbimizin bir lütfudur. Allah-u Teâlâ sağlık ve afiyetle tamamlamayı nasip etsin. Hac yolculuğu aslında insanın kardeşliğe, dostluğa yakınlığa ve kulluğa yolculuğudur. Yer yüzünün mekânlar içerisinde en kutsal mekânına, zamanlar içerisinde en kutsal zamanda oluşmak üzere, insanların en güzelinin bulunduğu mekânda onun âşıklarıyla buluşmak üzere bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Gerçekten çok anlamlı bir ortam ve çok anlamlı bir yolculuk" dedi.

Hacca gitmek için 8 senedir beklediğini belirten Pakize Ersöz, "80 yaşındayım. Sevincimden ve üzüntüden ağlıyorum. 8 yıldır bekliyorum" dedi.  Şükrü Demir ise "Duygularımı söyleyemeyecek kadar heyecanlıyım. Cenabı-ı Allah bizi oraya çağırmış. Davet etmiş. Ne mutlu bize. Bizi ağlatan ise Peygamber Efendimizin yanına gidiyor olmamız" diye konuştu.

10 senedir beklediğini belirten Fatma Ceylan da "Çok duygulandım. Allah bu güzel duyguyu hepinize nasip etsin. Herkese nasip etsin. 10 senedir bekliyoruz. Her sene ağlıyordum. Bu sene sevinçten ağlıyorum" dedi.

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