İlk gün, ilk kavga, ilk ceza
YENİ dönemde ilk yasama çalışmasını yapan Meclis Genel Kurulu’nda ilk kavga da yaşandı. HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, valilerin yetkisini artıran maddeye karşı gerekçesini anlatırken AK Parti grubundan tepkiler yükseldi. Çok sayıda AK Parti milletvekili kürsüye doğru yürüdü.
Oturuma ara verilirken, HDP’den İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu da kürsüye doğru koşarak Şık’ı korumaya çalıştı.
İki grup arasında arbede ve hakaretler olurken CHP milletvekilleri de kavgayı önlemeye çalıştı.
Şık’a ulaşmak için öne fırlayan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ı arkadaşları tutmaya çalıştı. Özalan’ın bu anda Şık’a doğru parmak sallayarak “Gözüm üstünde” diye bağırdı.
Yapılan oylamada AK Parti, MHP ve İYİ Parti grubunun oylarıyla Ahmet Şık’a iki birleşim Meclis’ten çıkarılma cezası verildi.
Bu cezanın parçası olarak Şık’ın bir aylık maaşının üçte ikisi de (12 bin TL) kesilecek.
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