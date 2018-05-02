İlk görevimiz kutuplaşmayı önlemek

“Bilge Başkan” sloganıyla adaylığı ilan edilen Karamollaoğlu, ilk görevin ülke için en büyük tehlike olarak nitelediği kutuplaşmayı önlemek olduğunu söyledi. ‘Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar’a karşı kendi 5 Y’sini, “Yolsuzluğa, yandaşlığa, yalakalığa, yasağa ve yağmaya izin verilmeyecek” diye açıklayan Karamollaoğlu, YSK’ya bugün yapılacak adaylık başvurusu öncesinde Türkiye Barolar Birliği Konukevi’ndeki törende şöyle konuştu:



HAKKI YENENLERİN MÜCADELESİ

“Türkiye’yi normalleştireceğiz. OHAL’i kaldıracağız. Şiddete başvurmadığı sürece her tür fikir ve düşüncenin önünü açacağız. 1 Mayıs, meydanın değil insanın konuşulması, kalıplaşmış ideolojilerin değil istismar edilen emeğin haykırılması gereken bir gündür. Emeğin sömürülüyorsa, akıttığın terin hakkı verilmiyorsa; sağcı olsan ne olur, solcu olsan ne olur? Sünni olsan ne olur Alevi olsan ne olur? Kürt olsan ne olur, Türk olsan ne olur? Bu ülkedeki mücadele hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır.Seçimler bir demokrasi yarışıdır. Partiler birbirlerinin düşmanı değil rakibidirler. Bu yüzden bir çağrıyla başlamak istiyorum. Bu süreçte herkes, parti liderleri, devletin başındakiler üslubuna dikkat etsin. Birbirimizi suçlamak, yaftalamak yerine, projelerimizi, millet için yapacaklarımızı anlatalım.”