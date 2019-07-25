İlk filonun son uçakları
TÜRKİYE’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi’nin ilk filosuna ait parçaların intikalinde son aşamaya gelindiği belirtiliyor. Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Antonov 124-100 ve İlyuşin 76 tipi dev kargo uçakları ile getirilen S-400’ün ilk filo parçalarının taşınmasının tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.
FÜZELER GELDİ Mİ?
Ankara Kahramankazan’daki Mürted Hava Üssü’ne dün saat 12.30’da teker koyan Antonov uçağındaki parçaların büyük bir gizlilikle indirilmesi dikkat çekti. Bu nedenle son iki günde gelen uçaklarla sistemin füzelerinin Türkiye’ye getirilmiş olabileceği öne sürülüyor. Füzelerin ilk başta deniz yoluyla getirileceği açıklanmış ancak daha sonra hava yoluyla getirilmelerinin de söz konusu olabileceği belirtilmişti. Türkiye’ye yedekleriyle birlikte 190 kadar füzenin getirileceği iddia edilmişti.
30’DAN FAZLA UÇAK
İntikalin başladığı 12 Temmuz’dan bu yana geçen iki haftanın sonunda 30’dan fazla uçakla S-400 parçalarının Türkiye’ye getirildiği ifade ediliyor. Hemen her gün Mürted’e inen uçakların sisteme ait komuta kontrol aracının aksamları, füze tüpleri, füzeyi taşıyan araçlar, destek araçları, jeneratörler, çok fonksiyonlu atış kontrol radarı, ana tarama radarı, değişik ünitelere ait çok sayıda elektronik donanım ve radar menzilini arttıran dev radar yükseltici antenlerin parçaları ile diğer taşıyıcı kamyonları getirdikleri belirtilmişti. Türk ve Rus uzmanların ilk filonun parçalarını birleştirme için çalışmaya başlaması bekleniyor.
KONUŞLANACAKLARI YERLER
Türkiye, Rusya’dan iki S-400 filosu satın aldı. İki bataryadan olan ilk filonun kuruluşunun sonbaharda tamamlanması bekleniyor. Bir bataryanın eğitim ve Orta Anadolu için Mürted’de kalacağı, diğer bataryanın ise Türkiye’nin güvenlik riski dikkate alındığında Güneydoğu’yu kapsayacak şekilde bu bölgeye konuşlandırılacağı belirtiliyor.
İkinci filonun Türkiye’ye intikalinin ve konuşlanmasının da Nisan 2020’de tamamlanması bekleniyor. Kulislerde ikinci filodaki bataryaların konuşlanacağı yerler olarak Marmara ve Ege konuşuluyor.
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