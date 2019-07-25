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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İlk filonun son uçakları

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İlk filonun son uçakları

TÜRKİYE’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi’nin ilk filosuna ait parçaların intikalinde son aşamaya gelindiği belirtiliyor. Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Antonov 124-100 ve İlyuşin 76 tipi dev kargo uçakları ile getirilen S-400’ün ilk filo parçalarının taşınmasının tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

FÜZELER GELDİ Mİ?

Ankara Kahramankazan’daki Mürted Hava Üssü’ne dün saat 12.30’da teker koyan Antonov uçağındaki parçaların büyük bir gizlilikle indirilmesi dikkat çekti. Bu nedenle son iki günde gelen uçaklarla sistemin füzelerinin Türkiye’ye getirilmiş olabileceği öne sürülüyor. Füzelerin ilk başta deniz yoluyla getirileceği açıklanmış ancak daha sonra hava yoluyla getirilmelerinin de söz konusu olabileceği belirtilmişti. Türkiye’ye yedekleriyle birlikte 190 kadar füzenin getirileceği iddia edilmişti.

30’DAN FAZLA UÇAK

İntikalin başladığı 12 Temmuz’dan bu yana geçen iki haftanın sonunda 30’dan fazla uçakla S-400 parçalarının Türkiye’ye getirildiği ifade ediliyor. Hemen her gün Mürted’e inen uçakların sisteme ait komuta kontrol aracının aksamları, füze tüpleri, füzeyi taşıyan araçlar, destek araçları, jeneratörler, çok fonksiyonlu atış kontrol radarı, ana tarama radarı, değişik ünitelere ait çok sayıda elektronik donanım ve radar menzilini arttıran dev radar yükseltici antenlerin parçaları ile diğer taşıyıcı kamyonları getirdikleri belirtilmişti. Türk ve Rus uzmanların ilk filonun parçalarını birleştirme için çalışmaya başlaması bekleniyor.

KONUŞLANACAKLARI YERLER

Türkiye, Rusya’dan iki S-400 filosu satın aldı. İki bataryadan olan ilk filonun kuruluşunun sonbaharda tamamlanması bekleniyor. Bir bataryanın eğitim ve Orta Anadolu için Mürted’de kalacağı, diğer bataryanın ise Türkiye’nin güvenlik riski dikkate alındığında Güneydoğu’yu kapsayacak şekilde bu bölgeye konuşlandırılacağı belirtiliyor.

İkinci filonun Türkiye’ye intikalinin ve konuşlanmasının da Nisan 2020’de tamamlanması bekleniyor. Kulislerde ikinci filodaki bataryaların konuşlanacağı yerler olarak Marmara ve Ege konuşuluyor.

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