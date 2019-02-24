İlk ezan 7 Mart'ta
REGAİP Kandili’ne denk gelen 7 Mart’ta ilk ezanın okunacağı Çamlıca Camisi’nin kıble cephesindeki peyzaj çalışmaları tamamlandı.
Bir tür istinat duvarı sayılan ve Geogrid Duvarı olarak bilinen eğimli alan 10 kat olarak hazırlandı ve her bir kata bir vav harfli aydınlatma yerleştirildi. Vav harflerinin her biri Hz. Muhammed’in yaşarlarken cennetle müjdelediği, Aşere-i Mübeşşere olarak bilinen sahabeleri temsil ediyor.
İstanbul Cami Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Ergün Külünk, caminin kıble cephesinde yer alan detayları anlattı: “Sahabeleri temsilen vav harfinin kullanılmasının nedeni, bu harfin İslam dininde ‘Allah’a kulluk’ manasını taşıması. Lale figürleri de vav harfi gibi aynı zamanda aydınlatma işlevi görecek.” 6 Ağustos 2013’te temeli atılan Çamlıca Camii’nde 37 bin 500 kişi aynı anda namaz kılabilecek.
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