İlk duruşmada indirimsiz müebbet

Ravan, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasında cesedin tanınmaması için yüzünü kestiğini itiraf etti. Sanığın savunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından kararını açıklamak üzere kısa bir ara veren mahkeme aranın ardından Ravan’a ‘kasten öldürme’den müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme cezada herhangi bir indirim uygulamadı.