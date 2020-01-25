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Damla GÜLER / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

İlk duruşmada indirimsiz müebbet

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
İlk duruşmada indirimsiz müebbet

İstanbul Bahçelievler’de birlikte yaşadığı Najiha Arabzai’yi (25) boğarak öldürdükten sonra valiz içinde günlük kiralık bir daireye taşıyan, burada da parmaklarını, kulaklarını, burnunu ve yüzünü keserek tuvalete atan Afgan Zivar Gol Ravan'a ‘kasten öldürme’den müebbet hapis cezası verdi.

Ravan, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasında cesedin tanınmaması için yüzünü kestiğini itiraf etti. Sanığın savunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından kararını açıklamak üzere kısa bir ara veren mahkeme aranın ardından Ravan’a ‘kasten öldürme’den müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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