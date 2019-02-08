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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN-İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)
08.02.2019 - 23:37, Son Güncelleme:

İlk değilmiş... Sapık yakalandı

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İlk değilmiş... Sapık yakalandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre okulun önünde minibüs bekleyen lise öğrencisini elle taciz edip, kaçan Kemal G. (47), yakalandı. Kemal G.’nin taciz suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kuşadası-Söke yolu üzerinde bulunan özel lise yakınlarında meydana geldi. Yoldan geçen Kemal G., okuldan çıkıp kaldırımda minibüs bekleyen lise öğrencisi kızı, iddiaya göre elle taciz etti. Lise öğrencisi durumu okulun güvenlik görevlisine bildirirken, Kemal G. ise koşarak uzaklaştı.

İLK DEĞİLMİŞ

Güvenlik görevlisinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelinin kaçtığı yönde araştırma yapan polis, ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Kemal G.yi,ÿkısa süren kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

Bu arada, Kemal G.’nin taciz suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen Kemal G.’nin sorgusu sürüyor.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (08.02.2019) 2
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