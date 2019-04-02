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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘İlk defa böyle bir fark var’

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, dün İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada “Geçirdiğimiz 15 seçim süreci tecrübemiz bize gösteriyor ki, ilk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. Bizim sorumluluğumuz, bu konuda vatandaşımızın iradesinin bir tek oy dahi olsa sandık sonucuna eksiksiz yansımasıdır” dedi.

Sonuçların işlenmesi sırasında yapılan bir hatayı örneklerle anlatan Bayram Şenocak şunları söyledi: “Bağcılar Sancaktepe Mahallesi 1212 No’lu sandık sayım döküm cetvelinde AK Parti’nin aldığı oy 131 iken, maalesef YSK sistemine giren sandık sonuç tutanağında ‘01’ olarak işlenmiştir. İstanbul’da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden fazlasıyla tespit ettik. Aynı zamanda 319 bin 307 geçersiz oy durumuyla karşı karşıyayız. Bu geçersiz oyların büyük bölümü İstanbul’da kazandığımız 25 ilçenin sandıklarına aittir. Burada da partimizin bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığını tespit ettik. Bu geçersiz oyların da sonucu değiştireceği aşikârdır. Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK’nın kesin sonuçlarıdır. Kimse bizim şeffaf bir sonucun peşine düşmemize farklı anlamlar yüklemesin.”

BAŞKA PARTİLERE YAZILMIŞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Birim Başkanı Ali İhsan Yavuz da şöyle konuştu: “Geçersiz oy oranlarına baktığımızda çok yüksek İstanbul’da. Hele AK Parti’nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranlarının yüksek olması daha da dikkat çekici. Çok enteresan bir tespit yaptık. 309 sandıktaki karşılaştırmada, sandık sonuç tutanağı ve oy sayım döküm çizelgesi karşılaştırılınca, 17 bin 410 oy, bizim adayımıza, Ak Parti’ye yazılması gerekirken, başka partilere kaydedilmiştir.”

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