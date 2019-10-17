İlk celsede tahliye

E-5 karayolu Altunizade mevkiinde 22 Haziran 2019 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, 35 RB 590 plakalı otomobili ile Kadıköy istikametine giden Mali Müşavir Ekrem Aslan (35), yolda seyir halinde iken bir anda şerit değiştirdi. O sırada yaklaşık 20 kişilik motosikletli grupla birlikte motosikletiyle arkadan gelen Berkcan Karabulut (21), otomobilin sağ arka tekerleğine çarptı. Karabulut çarpmanın etkisiyle yere düşerken, sürüklenen motosikleti ise 270 metre ileride durabildi. Bu sırada, arkadan gelen motosikletli grup içinde bulunan İlkan Barışkan, Furkan Ayaz, Birbey Deliktaş, Erdem Kerim Tokalak da yere düşerek yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Mali Müşavir Ekrem Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık aşamasında aldırılan bilirkişi raporunda, sanık Ekrem Aslan ile kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Berkcan Karabulut’un asli kusurlu oldukları belirtildi.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından, sanık Ekrem Aslan hakkında, ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

1 kişinin hayatını kaybettiği iki kişinin de ağır yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Yoldaki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletliler yolda ilerlediği sırada otomobil sürücüsü bir anda direksiyonu kırarak şerit değiştiriyor, o sırada yanından geçmekte olan motosikletliye çarpıyor.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesine, tutuklu sanık Ekrem Aslan (35), müştekiler Furkan Ayaz (22), İlkan Barışkan (22) ve Ahmet Karabulut (59) ile taraf avukatları katıldı.

“MAKTÜL BENİM ARACIMA ÇARPTI”

Duruşmada savunmasını yapan sanık Ekrem Aslan, olay günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten sonra 20 kişilik motosikletli bir grubun emniyet şeridinde sohbet ettiklerini belirterek, “Ben Kadıköy istikametine doğru aynı yoldan devam ettim. 80 kilometre hızla en sol şeritte gidiyordum. Arkamdan ekzos sesleri duydum. Aynama baktım. Tedirgin edici ve kontrolsüz gelen motosiklet grubunu gördüm. Aynamı kontrol ettikten sonra sol seritten orta şeride geçmek istediğim sırada motosikletli kişi benim aracımın sağ tarafındaki aynaya çarptı. Önüme düştüğü için ben fren yaptım. Aynama baktım ve aracımı orta şeride aldım. Daha sonra arkadan gelen başka bir motosikletli aracımın sağ arka tarafından çarptı. Aracım bundan dolayı bariyere vurarak spin attı. Sonra yolun sağındaki emniyet şeridinde durdum. Bir süre sonra da iki motosikletli ön ve arkadan benim aracıma çarptı. Aşağıya indim ve aracımın ön koltuğunda oturan Soykan Oflu’yu benim kapımdan çıkarttım. Polis ve ambulansı aradım. Olay bu şekilde oldu. Bu olay nedeniyle üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim” dedi.

“25 GÜN HASTANEDE YATTIM”

Müşteki İlkan Barışkan, “Olay günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Kadıköy istikametine doğru motosikletim ile seyir halindeydim. Sanık aracı ile sinyal vermeden sağ şeride geçtiği geçtiği için maktulün motosikletine çarptı. Hakimiyetini kaybetti. Aracın sağ tarafındaki bariyerlere çarpıp durdu. Ben de yolumu kestiği için duramayıp ona çarptım ve çarpmanın etkisiyle yere düşüp yaralandım. 25 gün hastanede yattım. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

Müştekilerden Furkan Ayaz ise, “Olay günü Birbey Deliktaş’ın kullandığı motosikletin arkasındaydım. Bizim motosiklet sol şeritteydi. Sanık da sol şeritte gidiyordu. Ancak sinyal vermeden sağ şeride geçti. Bu sırada da maktul motosikleti ile ona çarptı ve çarpmanın etkisiyle düştü. Kaza nedeniyle seyir istikametimiz kapandığı için Birbey de çarpmamak için fren yaptı. Birlikte yere düştük. Düşmenin etkisiyle yaralandık. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

“SANIK, SİNYAL VERMEDEN SAĞ ŞERİDE GEÇTİ”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hamdullah Arslan da, “Motosikletli arkadaşlarımızla seyir halindeyken arka arkaya hepimiz sol şeride girdik. En önde rahmetli arkadaşımız vardı. Yolu bildiği için bize öncülük ediyordu. Motosikletin dörtlüleri yanık vaziyetteydi. Orta şeritten devam etmek için sağ şeride yöneldi. Biz de onu takip ediyorduk. O sırada sanık sinyalsiz vaziyette sol şeritten sağa geçince, maktül motosikleti ile sanığın aracının arka tekerleğine çarptı ve çarpmanın etkisiyle yere düştü. Bizim iki arkadaşımız da kaza nedeniyle yere düşüp yaralandı” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun yasada öngörülen alt ve üst sınırı, tutkulu kaldığı süre ve delillerin büyük ölçüde toplanmış oluşu nazara alınarak, sanık Ekrem Aslan’ın adli kontrolle tahliyesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.