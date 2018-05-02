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    İlk başvuru Perinçek'ten

    ANKARA
    02.05.2018 - 00:20 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI adaylığı için ilk başvuruyu dün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptı.

    Başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’e yapan Perinçek, “Silivri duvarını yıkmış bir partinin genel başkanı olarak başvuruyorum” dedi.

    Perinçek, başvurusunun ardından şu açıklamalarda bulundu: “15- 16 Temmuz gecesi Vatan Partisi ekranlara çıktı, öyle kümeslere falan saklanmak yok, çıktık ve gümbür gümbür ‘Bu darbe Amerikancı bir darbedir, bu darbe Fetullah terör örgütünün darbesidir, TSK bu darbede yoktur, TSK bu darbeyi ezecektir, Vatan Partisi görevinin başındadır’ dedik. (100 bin imzayı toplayabilecek misiniz?) Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız, biber gazlarına karşı, mermilere karşı. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getirmeyeceğiz? Şu anda elimizde 90 bin dilekçe var.” 

    Etiketler: Doğu Perinçek , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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