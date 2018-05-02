İlk başvuru Perinçek'ten

Başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’e yapan Perinçek, “Silivri duvarını yıkmış bir partinin genel başkanı olarak başvuruyorum” dedi.



Perinçek, başvurusunun ardından şu açıklamalarda bulundu: “15- 16 Temmuz gecesi Vatan Partisi ekranlara çıktı, öyle kümeslere falan saklanmak yok, çıktık ve gümbür gümbür ‘Bu darbe Amerikancı bir darbedir, bu darbe Fetullah terör örgütünün darbesidir, TSK bu darbede yoktur, TSK bu darbeyi ezecektir, Vatan Partisi görevinin başındadır’ dedik. (100 bin imzayı toplayabilecek misiniz?) Biz 100 bin kişiyi Silivri duvarının önüne yığmışız, biber gazlarına karşı, mermilere karşı. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getirmeyeceğiz? Şu anda elimizde 90 bin dilekçe var.”