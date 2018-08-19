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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali AKSOYER - Cansel KİRAZ- İSTANBUL (DHA)
19.08.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

İlk Atatürk heykelini çeviren metal paravanlar 14 yıl sonra kaldırıldı

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İSTANBUL Sarayburnu'nda bulunan Türkiye'nin ilk Atatürk Heykeli'nin çevresindeki metal paravanlar 14 yıl sonra kaldırıldı.

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  • Sarayburnunda 14 yıl sonra bir ilk
  • Sarayburnunda 14 yıl sonra bir ilk
  • Sarayburnunda 14 yıl sonra bir ilk
  • Sarayburnunda 14 yıl sonra bir ilk
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Atatürk heykeli Avusturyalı ünlü heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapıldı. Heykel 3 Ekim 1926'da Sarayburnu'ndaki yerine törenle koyuldu. 2004 yılında Marmaray Projesi sebebiyle Atatürk heykelinin de içinde bulunduğu Sarayburnu Parkı'nın bir kısmı metal perdelerle kapatıldı. Heykeli çeviren metal perdeler geçtiğimiz günlerde kaldırıldı. Heykel ve zarar gören çevresi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili projenin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

1883'te doğan ve 1945 yaşamını yitiren Heinrich Krippel Türkiye'de gerçekleştirdiği anıt heykeller ile tanınıyor. Sarayburnu Atatürk Anıtı (3 Ekim 1926), Konya Atatürk Anıtı (29 Ekim 1926), Ankara Zafer Anıtı (24 Kasım 1927), Samsun'daki Onur Anıtı (15 Ocak 1931), Afyonkarahisar'daki ünlü Büyük Utku Anıtı (24 Mart 1936), Ankara Sümerbank içindeki Oturan Atatürk Anıtı (1938) Krippel'in bilinen ünlü eserleri.

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