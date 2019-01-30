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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

İlk arama motoru hangi yılda geliştirilmiştir?

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İlk arama motoru hangi yılda geliştirilmiştir?

Arama motorları, hayatımızda önemli bir yer tutuyorlar. Arama sonuçları genellikle sık tıklanan internet sayfalarından oluşan bir liste olarak verilmektedir. Peki, ilk arama motoru hangi yılda geliştirilmiştir?

Arama motoru, İnternet üzerinde bulunan içeriği aramak için kullanılan bir mekanizmadır. Üç bileşenden oluşur: web robotu, arama indeksi ve kullanıcı arabirimi. Pek çok bilgiye ulaşabildiğimiz arama motorlarının tarihi 20. Yüzyıla dayanıyor. 1990'da ortaya çıkan ilk arama motoru Archie’dir. Bu arama motoru, bir FTP sitesinde sitelerin indekslerini indirmeye sunuyordu. Ancak hizmet 1995'te ömrünü tamamladı. 1991'de hizmete açılan Jughead-Veronica ise, dosyaları Gopher listelerindeki site isimlerine göre arayabiliyordu. Bu hizmetde 1994'de kapatıldı, ancak 2006'da POSIX systems ile tekrar hayata döndü.

Yine 1991'de Time Berners-Lee ve CERN ortaklığıyla internet sunucularının sanal bir kütüphanesi olan Vlib oluşturuldu. Ancak hizmet üç sene sonra 1994'de kapatıldı.

1993'de yayın hayatına geçen W3Catalog, web sayfalarının kopyasını alıyor, içeriklerini yeniden biçimlendiriyor ve onları farklı girdilere ayırıyordu. W3Catalog, 1996'da ömrünü tamamladı.

Aynı sene içerisinde ortaya çıkan ve 1994'de kapanan Aliweb ise kullanıcıların web sitelerini bir açıklamayla beraber arama motoruna ekleyebilmelerini sağlıyordu.

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