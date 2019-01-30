İlk arama motoru hangi yılda geliştirilmiştir?
Arama motorları, hayatımızda önemli bir yer tutuyorlar. Arama sonuçları genellikle sık tıklanan internet sayfalarından oluşan bir liste olarak verilmektedir. Peki, ilk arama motoru hangi yılda geliştirilmiştir?
Arama motoru, İnternet üzerinde bulunan içeriği aramak için kullanılan bir mekanizmadır. Üç bileşenden oluşur: web robotu, arama indeksi ve kullanıcı arabirimi. Pek çok bilgiye ulaşabildiğimiz arama motorlarının tarihi 20. Yüzyıla dayanıyor. 1990'da ortaya çıkan ilk arama motoru Archie’dir. Bu arama motoru, bir FTP sitesinde sitelerin indekslerini indirmeye sunuyordu. Ancak hizmet 1995'te ömrünü tamamladı. 1991'de hizmete açılan Jughead-Veronica ise, dosyaları Gopher listelerindeki site isimlerine göre arayabiliyordu. Bu hizmetde 1994'de kapatıldı, ancak 2006'da POSIX systems ile tekrar hayata döndü.
Yine 1991'de Time Berners-Lee ve CERN ortaklığıyla internet sunucularının sanal bir kütüphanesi olan Vlib oluşturuldu. Ancak hizmet üç sene sonra 1994'de kapatıldı.
1993'de yayın hayatına geçen W3Catalog, web sayfalarının kopyasını alıyor, içeriklerini yeniden biçimlendiriyor ve onları farklı girdilere ayırıyordu. W3Catalog, 1996'da ömrünü tamamladı.
Aynı sene içerisinde ortaya çıkan ve 1994'de kapanan Aliweb ise kullanıcıların web sitelerini bir açıklamayla beraber arama motoruna ekleyebilmelerini sağlıyordu.
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