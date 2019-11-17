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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.11.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

İlk ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? Etkinlik takviminde neler var?

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İlk ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? Etkinlik takviminde neler var?

16 Kasım tarihinde milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, tatiline devam eden öğrenciler, şimdiden okulların açılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Özellikle tatil planlarını şekillendirecek olan veliler, ilk ara tatilin kaç gün süreceğini öğrenmek istiyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İlk ara tatil hangi tarihte bitecek? İşte, ilk ara tatilin bitmesiyle okulların açılacağı tarihe yönelik bilgiler.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için, toplam 9 gün sürecek olan tatil dönemi devam ederken, kasım tatili hakkında araştırmalar son günlerde hız kazandı. "Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 16 Kasım'da başlayan ilk ara tatil döneminde öğrenciler, MEB'in etkinlik takvimine göre, "gezi", "sağlık, doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık" gibi faaliyetler çerçevesinde etkinliklere katılacak. Daha sonra ise, ilk ders zili yeniden çalacak. Peki, kasım tatili ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında detaylar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

MEB takvimine göre, 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak. Öğrenciler, 25 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

HANGİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK?

Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yapacak. Ara tatilde öğrenciler karne almayacak ve bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlenecek.

MEB'İN ETKİNLİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk ara tatilde öğrencilere yönelik "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı"nı hazırladı.

Bu programda, "gezi", "sağlık, doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.

Öğrenci ve velilerin illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla "aratatil.meb.gov.tr" sitesi de hazırlandı. Veliler, ilde 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek.

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