İlk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatilinin tarihi belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) geçtiğimiz aylarda yaptığı tatil düzenlemesi bu yıl ilk kez uygulanacak. Düzenlemeye göre ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak. 2019-2020 eğitim döneminde ilk ara tatilin kasım ayında yapılması bekleniyor. Peki, İlk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatilinin tarihi belli oldu mu?
MEB'in daha önce açıkladığı yeni çalışma takvimi kapsamında kasım ve nisanda birer hafta ara tatil yapılmasıyla ilgili uygulama, ilk kez bu eğitim döneminde hayata geçirilecek. Öğrenciler de planlamalarını yapmak adına şimdiden ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, MEB'in yeni dönem ara tatil takvimi...
Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.
MEB'in açıklamasına göre; birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, ikinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.
YENİ EBA HİZMETE GİRDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 10 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) öğrenci ve öğretmenlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeniledi.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce (YEĞİTEK) 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki hedefler doğrultusunda yenilenen EBA, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenci ve öğretmelerin hizmetine sunuldu ve hafta başında yayına başladı.
Bu arada ders kitaplarına kare kodlar yerleştirilerek mobil uygulama ile ilgili dersin içeriklerine yeni EBA üzerinden doğrudan erişim sağlamak mümkün hale getirildi.
Ders kitapları, anlatım videoları, sınavlar ve diğer uygulamaların tek alandan, kolay erişilebilir şekilde sunulduğu portalda kazanımlarla eşleşen içerikler, EBA Ders'te ilgili ders alanına alındı.
eni EBA'da kazanımlarla doğrudan eşleşmeyen fakat öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine veya eğlenceli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak diğer destekleyici içerikler de oluşturulan "Kütüphane" alanından sunuluyor.
Öğretmenlerin ders saatlerini zenginleştirmek amacıyla FATİH Projesi kapsamında okullara dağıtılan etkileşimli tahtalar için geliştirilen özel içerikler de EBA'da yerini aldı.
Zorunlu ve seçmeli derslerin müfredatları EBA'ya tanımlanırken, branş öğretmenlerine sistemde öğrencilerine çalışma gönderebilme, içerik üretimi yapabilme ve soru-sınav oluşturabilme imkanı sunuldu.
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