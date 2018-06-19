İlk 100 gün vaatleri

MERKEZ BANKASI ÖZERK OLACAK

“Kazayla Erdoğan kazanırsa hepimiz kaybedeceğiz. Erdoğan kazanırsa kavga devam edecek, dünyadaki yalnızlığımız devam edecek, dolar, faiz yükselecek, Suriye ile kavga etmeye devam edeceğiz. İnce kazanırsa umutlarımız tazelenecek, geleceğe güvenle bakacağız, özgür bir Türkiye olacak. İlk bir haftada başlayıp, ilk yüzde 100 günde yapacaklarımı ilk kez açıklıyorum.



OHAL’i kaldıracağım.



PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız bir mücadele edilecek.



Merkez Bankası özerk bir yapıya kavuşacak. Bakanlar Kurulu’nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde atayacağım. Cumhurbaşkanı yardımcılarında bakanların arasında liyakat esas olacak ama toplumu da kucaklayacak.



KİMSENİN TELEFONU DİNLENMEYECEK

Hak arama ve özel hayatın gizliliği. Sizlere namus, şeref sözü hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek. İşten atılan kardeşlerim davanın sonucunu bekleyeceksin ama KHK işten atılmışsın hakkında bir dava açılmamış hemen işe döneceksin. Medya ile ilgili yasalar çıkaracağız.



Cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak değiştireceğiz.



Avrupa Birliği ile müzakereleri hızlandıracağız. Hemen Avrupa turu yapacağım, bütün başkentlerini gezip yeni, özgür Türkiye’yi anlatacağım.

zorunlu bağış alınmayacak



Erdoğan’ın böldüğü bütün üniversiteleri birleştireceğim. Hiçbir okula zorunlu bağış alınmayacak. Çocuklarımız hiçbir sınava ücretle girmeyecekler. 24 Kasım’da her öğretmene bir maaş ikramiye vereceğim. Mülakatı kaldıracağız.



Çiftçinin mazotu 3 lira, asgari ücret 2 bin 200 lira, en düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Çocuk bezindeki yüzde 18 KDV inecek.



Engelli kardeşlerim Marmaris’teki yazlık sarayda tatil yapmaya başlayacaklar.



YARDIMLAR KESİLMEYECEK

Meydanlarda söyledikleri bir yalan var ‘İnce kazanırsa yardımları kesecek’ diye. Doğum yardımı, gebelik yardımı, dul maaşı, muhtaç asker ailesi yardımı, şartlı eğitim yardımı, öğrenci yardımı, kaymakamlık bursu, yoksullara kira yardımı, engelli bakımı yardımı, fakir muhtaç yardımı. Size namus şeref sözüdür bu yardımlar asla kesilmeyecek enflasyon oranında arttıracağım.



SEN ŞİİRDEN NE ANLARSIN

30 sene önce yazdığım kitabı almış, burada erotik sözler var diyor. Var, sana mı soracağım. Sen Necip Fazıl’ı hiç okumadın mı, şiirden ne anlarsın cahil adam. Ben senin gibi değilim, dün dediğime bugün demedim demem. Yazdım, ben yazdım. Var mı itirazın. Hayatımı didik didik ettiler, bir şey yok. Ne bulacak. Öğretmenlik yaptım, milletin çocuklarına hizmet ettim, onlar doktor, mühendis oldu, ben de gurur duydum.



BAKANLAR KURULU'NDA AK PARTİ'Lİ DE OLACAK

Muharrem İnce, Antalya mitinginde seçildiğinde ilk hafta Bakanlar Kurulu üyeleri ve cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacağını söyleyerek “Bakanlar kurulunda sadece CHP’liler olmayacak. Herkes kendini görecek orada. Sadece CHP’liler oy vermiyor bana. AK Parti’li bakan da yapacağım” dedi. İnce şunları söyledi: “Barışçı politikayla turizmi güçlendireceğiz. Erdoğan, sen hava atmak için ‘Rus uçağını ben düşürdüm’ dedin. Ama Rus uçağı Suriye sınırına değil Antalya’ya düştü. Domatesler Rusya’ya gitmez oldu, Rusya’dan turist gelmez oldu. Türkiye’de barış dünyada barış, bölgede barış. Barışacağız hemen, hızla büyüyeceğiz... Partisinin adı Adalet ve Kalkınma. Adaleti unuttu, kalkınmayı da, kek var diyor. Çay ve kek Yalova Seyahat’te de var, otobüs mü işletiyorsun? Mars’ta maden arayacağız diyorum o kıraathane açıp kek yiyeceğiz diyor. Şeker fabrikalarını da sattı demek ki kekler şekersiz olacak.”