İLİTAM sonuçları açıklandı! Lisans tamamlama sonuçları nasıl öğrenilir?
İLİTAM sonuçları kapsamında lisans tamamlama sonuçları YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Tavan ve taban puanlarını da açıklayan YÖK, sayılar hakkında da detayları belirtti. İşte, İLİTAM sonuçları ve sonrası tavan ve taban puanları hakkında bazı bilgiler
İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) sınav sonuçları YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden sorgulanmaya başlandı. Taban ve tavan puanları yayımlayan YÖK, hangi üniversiteye kaç puanla yerleşildiğinin yanı sıra kayıt işlemleri için de tarih detaylarını paylaştı. Buna göre kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 7-15 Ağustos (23:59) tarihleri arasında, kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
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