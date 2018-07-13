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    Tecavüzü canlı yayında itiraf etmişti! Flaş gelişme...

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 09:17 | Son Güncelleme:

    S. Ü.'nün kayıp başvurusuyla ortaya çıkan cinayette iddianame tamamlandı. Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek ortağını öldüren zanlı için 24 hapis cezası istendi.

    İstanbul'da Arif-Havva Ç. çifti, kızları iki çocuk annesi S.Ü.'nün (23) bulunması için televizyon kanalında yayınlanan bir programa başvurmuştu.

    Canlı yayına bağlanan bir akraba, "Kayınbiraderi Recep Ü. ile Çorlu'da kol kola geziyor" iddiasında bulundu. İddia üzerine programa canlı bağlanan kadın "Kocam kumar oynardı. Eve patronu Sabri Altunbey'i (41) getirirdi. Sabri Bey bir gün 'Bundan sonra kocanın maaşını sana vereceğim' dedi. Kocam da onayladı. Sonraki günler Sabri Bey eve gelip gitmeye başladı ve bir keresinde bana tecavüz etti. Kocam bunu daha sonra duydu. Bana 'Onu öldüreceğim, seni de boşayacağım' dedi. Daha sonra Sabri Bey'in öldürüldüğünü duydum. Kocam ortadan kayboldu" deyince cinayet çözüldü.

    Sabah’ın haberine göre; Recep Ü. ile Arif Ü. cezaevine gönderildi. İddianameye göre; ağabeyi tarafından azmettirilen Arif Ü., eşiyle ilişkiye girdiğini öğrendiği iş ortağı Altunbey'i av tüfeğiyle 4 el ateş ederek öldürdü. Arif Ü.'ye haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek suçundan 24 yıla kadar hapis istendi, ağabeyine ise "Tasarlayarak öldürmeye azmettirme ve suç delillerini yok etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

     

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    Etiketler: canlı yayın , itiraf , kayıp , ilişki
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