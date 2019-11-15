İlişkiler aynı yerde

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
15.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin “İkili ilişkileri tıkayan ve milletimizin geleceğini ilgilendiren pek çok sorun halen ortada durmaktadır” dedi.

Öztrak, Parti Meclisi (PM) toplantısı sürerken yaptığı basın açıklamasında özetle şunları söyledi: Türk-Amerikan ilişkileri 12 Kasım’da neredeyse, 14 Kasım’da da aynı yerde durmaya devam etmektedir. Dolayısıyla, bu seyahat ABD ile ilişkilerimizin düzeltilmesine değil, siyaseten sıkıntıda olan iki ismin ilişkilerinin muhafazasına dönüktür. Trump, Erdoğan’ın 13 Kasım’daki ziyaretini kendisine yönelik azil sürecini itibarsızlaştırmak için kullanmış, Erdoğan ise dostu Trump ile aile fotoğrafı vererek ‘İlişkimiz devam ediyor’ mesajı göndermiştir. Stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisi özel ilişkilerdir. İkili, bölgesel ve küresel sorunlara ortak bir yaklaşım ve anlayış gerektirir. Trump, ‘Mazlum Kobani’ kod isimli teröristi ABD’ye daveti konusunda geri adım atmamıştır. Salonda bu konuda soru soranları, ‘Türk devletinin görevlisi misin?’ diye azarlamıştır. Diğer taraftan Beyaz Saray, ‘S-400 konusu çözülmeden diğer meselelerin çözümünde ilerleme sağlanamaz’ açıklamasını apar topar yapmıştır. Erdoğan’ın, bir müddet sonra, bir de Soçi veya Moskova ziyareti yapacağı şimdiden anlaşılmaktadır.”

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