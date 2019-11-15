İlişkiler aynı yerde
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin “İkili ilişkileri tıkayan ve milletimizin geleceğini ilgilendiren pek çok sorun halen ortada durmaktadır” dedi.
Öztrak, Parti Meclisi (PM) toplantısı sürerken yaptığı basın açıklamasında özetle şunları söyledi: Türk-Amerikan ilişkileri 12 Kasım’da neredeyse, 14 Kasım’da da aynı yerde durmaya devam etmektedir. Dolayısıyla, bu seyahat ABD ile ilişkilerimizin düzeltilmesine değil, siyaseten sıkıntıda olan iki ismin ilişkilerinin muhafazasına dönüktür. Trump, Erdoğan’ın 13 Kasım’daki ziyaretini kendisine yönelik azil sürecini itibarsızlaştırmak için kullanmış, Erdoğan ise dostu Trump ile aile fotoğrafı vererek ‘İlişkimiz devam ediyor’ mesajı göndermiştir. Stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisi özel ilişkilerdir. İkili, bölgesel ve küresel sorunlara ortak bir yaklaşım ve anlayış gerektirir. Trump, ‘Mazlum Kobani’ kod isimli teröristi ABD’ye daveti konusunda geri adım atmamıştır. Salonda bu konuda soru soranları, ‘Türk devletinin görevlisi misin?’ diye azarlamıştır. Diğer taraftan Beyaz Saray, ‘S-400 konusu çözülmeden diğer meselelerin çözümünde ilerleme sağlanamaz’ açıklamasını apar topar yapmıştır. Erdoğan’ın, bir müddet sonra, bir de Soçi veya Moskova ziyareti yapacağı şimdiden anlaşılmaktadır.”
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