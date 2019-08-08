İlişki görüntüleriyle şantaj! Gözaltına alındılar...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİlişki görüntüleriyle şantaj! Gözaltına alındılar...
GeriGündem İlişki görüntüleriyle şantaj! Gözaltına alındılar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Oğuzhan KILIÇ/DHA
08.08.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

İlişki görüntüleriyle şantaj! Gözaltına alındılar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlişki görüntüleriyle şantaj! Gözaltına alındılar...

KÜTAHYA'da, kiraladığı apart dairede internetten tanıştığı erkekle cinsel ilişkiye giren ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, bu kişiden şantajla 50 bin TL aldığı öne sürülen M.B. (26), eski eşi M.G. (32) ve ablası A.B. (28) polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli M.B.'nin cep telefonunda yapılan incelemede 6 kişiye ait cinsel içerikli video görüntülerinin olduğu ortaya çıktı.

M.B., internetten tanıştığı ismi açıklanmayan bir erkekle görüşmek için ablası A.B. adına apart daire kiraladı. Apartta görüştüğü kişiyle cinsel ilişkiye giren M.B., iddiaya göre bu anları gizlice cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ardından bu kişiyi görüntü ve fotoğrafları internette yaymakla tehdit ederek 50 bin TL'sini aldı. Şüpheli M.B. bir süre sonra görüntülerle bir kez daha şantaj yaparak yeniden 50 bin TL isteyince, mağdur polise gidip, şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şantaj yaptığı öne sürülen M.B., apart kiralamada adını kullandığı ablası A.B. ve cep telefonu hattını kullandığı eski eşi M.G.'nin adresini belirledi. 3 kişi, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheliler geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Polis ekiplerince M.B.'nin kullandığı telefonda yapılan incelemede 6 kişiye ait cinsel içerikli video görüntüleri olduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Terör mevzileri böyle görüntülendi
Ege'yi sarsan deprem! İzmir'de büyük panik yaşandı....
Erbil saldırısının planlayıcıları öldürüldü
Küçük kızın her şeyi abisine anlatmasıyla başladı! Ses kaydı şoke etti