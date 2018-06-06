'Ilımlı İslam değil ilimli İslam'

3B PROJEMİZ VAR

“Türkiye’de huzura, barışa ihtiyacımız var. 3B projemiz var. Bir: Barışacağız. İki: Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Üç: Adil bölüşeceğiz. Barış ekonomisi kuracağız. Cumhurbaşkanı seçildiğimde, Şanlıurfa’da dünyanın en büyük İslami Bilimler Üniversitesi’ni kuracağız. Ilımlı İslam değil, radikal İslam değil, ilimli İslam, ilimli. Hurafeler, yobazlar, radikaller, sahtekârlar, din tüccarları değil ama dünyanın en büyük İslami Bilimler Üniversitesi’ni buraya kuracağız.



Tüm çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. Birinci dil; resmi dil Türkçe, herkese öğreteceğiz. İkinci dil; evinde konuştuğu dil, anasının dili. Kürtçe’yse Kürtçe, Arapça’ysa Arapça öğreteceğiz. Üçüncüsü bir uluslararası dil öğreteceğiz. İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince neyse çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız.



DEVLET KÖR OLACAK

Ekonomimizi nasıl büyüteceğiz? Bir: Türkiye hukuk devleti olacak, mahkemelerine herkes güvenecek. İki: Merkez Bankası bağımsız olacak. Üç: Kamuda yükselirken kimsenin dinine, diline, ırkına, mezhebine, cinsiyetine bakılmayacak. Devlet kör olacak kör. Kamuda liyakat esas olacak. Yatırımcı güven duyacak. Çiftçi kardeşim söz veriyorum, mazot 3 TL olacak. Elektrik fiyatları düşecek. Hayvan sağlığı için kullanılan ilaçları devlet bedava verecek. Çocukluğumda çobanlık biri yapmış olarak sesleniyorum; çobanların sigorta primini devlet ödeyecek.



Enerjide GAP’ın yüzde 80’ini tamamladık ama sulamada yüzde 30’unu tamamladık. Hâlâ GAP gibi bir proje varken kuyulardan su çekiliyorsa bu devletin, bu hükümetin, bu Erdoğan’ın ayıbıdır. Size sözüm olsun; bu tarihi not edin. 3 yıl içinde 1.3 milyon hektar alanı suyla buluşturacağız. Ceylanpınar’ı damızlık ve tohum ıslahı için Türkiye’nin, bölgenin gözbebeği yapacağız.







Türkiye’nin nüfusu 80 milyon, milletvekili sayısı 600. Rusya’nın nüfusu 150 milyon, milletvekili sayısı 450. ABD’nin nüfusu 300 milyon, milletvekili sayısı 535. Yani sizler referandumda ‘evet’ derken, sizi kandırdı Erdoğan. Siz ‘evet’ derken, mazotu pahalıya aldınız ama milletvekili sayısını arttırdınız. O buğday tarlalarında o emeklerinizin bir kısmını daha çok milletvekili maaş alsın diye gidip ‘evet’ oyu verdiniz. Kusura bakmayın dost acı söyler. Siz yaptınız, rekor sizde.



Dünyada sadece Türkiye’de olan bir şey var. Mesela Kolombiya, Çin, Amerika’da fakirler mutsuz, zenginler mutludur değil mi? Türkiye’de fakir de mutsuz, zenginler de. Zenginler de malını Türkiye dışına kaçırıyor. Gelecek korkusu var. Türkiye’de geleceğini göremeyen 12 bin insan parasını yurtdışına kaçırıyor. Korkuyor.



PROMTER’INI AL GEL

Meydanlara gelip şöyle söylüyor; sana ekonomi öğreteceğim diyor. Ben de önce diplomanı göster de sonra diyorum. Geçenlerde bir yandaş yazar diyor ki; onun diplomasını FETÖ’cüler çalmış diyor. FETÖ’cüler de açıklama yaptı, çalacaktık aradık ama bulamadık diye. Sayın Erdoğan, meydanlara çıkıp benim olmadığım yerlerde bana ekonomiyi öğreteceğini söylüyorsun. Bana çırak diyorsun. Bak arkamdan konuşma. İsteğin kanalda promter’ını, danışmanlarını hepsini al gel bana ekonomi öğret. Belgesel gibi yapalım. Mesela gel bir kanala bana tarım öğret. Muharrem İnce, gel diyecek, gelmeyeceksin, sana kim inanır. Herhalde dünyada reyting rekoru kırarız.”



ALIN KONUŞMANIZI BAŞINIZA ÇALIN

Çiftçi kardeşim elektrik parası ödüyorsun. O faturalarda TRT payı var. Senin alın terinden Erdoğan alıyor parayı, TRT’ye veriyor, TRT de onun borazanlığını yapıyor. Kanun gereği cumhurbaşkanı adaylarının 10’ar dakikalık 2 konuşma hakkı var. Arkadaşlarımı aradılar ‘10 dakikalık iki konuşma yap’ dediler. Dedim ki ‘Alın konuşmanızı başınıza çalın, istemiyorum.’ Bana lütufta mı bulunuyorsunuz? Orada benim Urfalı çiftçi kardeşimin, benim Rizeli çay toplayan kardeşimin, portakal toplayan Adanalı kardeşimin alın teri var. Kimin malını kime bağışlıyorsunuz? Size söz o TRT’yi bir hafta içinde devletin kanalı yapacağım.



YAZLIK SARAY ENGELLİYE

Marmaris’e yazlık saray yaptırıyor, 300 odalı. Bu 300 odalı yazlık sarayı, size tahsis edeceğim, engellilere. Marmaris’teki 300 odalı yazlık sarayı namus şeref sözüdür engelli vatandaşlarıma tahsis edeceğim. Sırayla orada birer hafta tatil yapacaklar. Toplumu barıştırmak için buradayım.