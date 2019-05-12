‘İlim başımızın tacıdır’
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi yararına düzenlenen ‘2019 Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi’nin Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu’ndaki açılışına katıldı.
Emine Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: “Açılışının hemen ardından Büyük Çamlıca Camisi’nin böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapması son derece sevindirici. Sergiden elde edilecek olan gelir, İbn Haldun Üniversitesi’nin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılacak. İnanıyorum ki, buraya ekeceğimiz ilim tohumları, geceleri yolumuzu aydınlatan yıldızlar gibi, medeniyet ufkumuzu da aydınlatacaktır. Buradaki eserler de, aidiyet dünyamızın ne kadar geniş ve zengin olduğunu gösteriyor. Hafıza kayıplarının önlenmesi, kimlik buhranlarının aşılması, ‘biz kimiz’ sorusunun cevaplanması, biraz da bu eserler vasıtasıyla mümkündür. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde ‘İlim Çin’de de olsa arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslümana farzdır’ buyuruyor. İlim başımızın tacı, medeniyetimizin temelidir. Bu yolda atılacak her adım kutsaldır.”
HİÇBİR ÇOCUK ANNESİZ BÜYÜMESİN
Dün akşam Darülaceze Başkanlığı’nca düzenlenen iftar programına katılan Emine Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: “Anne kavramı, bizim için yılın yalnızca bir gününde hatırlanıp kutlanacak bir değer değil, cennetin müjdecisidir. ‘Cennet anaların ayağının altındadır’ hadis-i şerifi, anneye yapılan güzel muamelenin, cennetlik bir tutum olduğunu anlatır bizlere. Rabbim, tüm annelere uzun ömürler versin. Hiçbir çocuk annesiz büyümek zorunda kalmasın.”
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