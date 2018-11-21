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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
21.11.2018 - 17:05, Son Güncelleme:

İlik nakli yapılan Emel'den iyi haber geldi

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İlik nakli yapılan Emel'den iyi haber geldi

SURİYE uyruklu 5 yaşındaki Suriye uyruklu Emine Jawich, Gaziantepte, Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu ünitesinde ağabeyinden yapılan ilik nakli ile sağlığına kavuştu.

Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde Güneydoğu’da ilk olan Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu ünitesinde, 6 ay önce Halep’ten gelen Naciba ile Nasr Jawich çiftinin çocuklarından Emine Jawich tedaviye alındı. İlik kanseri olan Jawich’e ağabeyi Khakd Jawich’ten alınan ilik nakil yapılarak tedavi edildi.

Üniversite hastanesi olarak ilklere imza atmaya devam ettiklerini belirten Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Üniversitemiz yeni bir güzellikle toplumun karşısındayız. Dallarında önemli başarılar elde etmiş hocalarımızla Güneydoğu Andolu Bölgesindeki ilk ve tek ruhsatlandırılmış, Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesini açtık. Merkezin Gaziantep ve bölge için çok önemli bir yer oldu dedi.

Onkoloji Hastanesinde kemik iliği nakli gerçekleştirilen ilk hastayı taburcu ettiklerini söyleyen, Ünite sorumlusu Prof. Dr. Sinan Akbayram, Yaklaşık 6 aydır lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Emel Jawich’in ağabeyinden ilik aldık. Hastamız 2 aydır da kemik iliği ünitesinde tedavi görüyordu. Kan değerleri normal şekilde taburcu ediyoruz. Bundan sonra bekleyen yaklaşık 20 hastamız var. Hocalarımızla birlikte kök hücre transpantasyonu yapmak için el birliğiyle çalışacağız diye konuştu.

 

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