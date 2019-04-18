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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/ARDEŞEN (Rize) (DHA)
18.04.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

İlik nakli bekleyen Meryem Ravza için sosyal medyada çağrı

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İlik nakli bekleyen Meryem Ravza için sosyal medyada çağrı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde tıpta kemik iliğinin yeni hücre üretememesi olarak bilinen 'fankoni aplastik anemi' hastalığı ile mücadele eden ve kemik iliği nakli için uygun donör bekleyen Meryem Ravza Bayrak (6) için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı. Takipçilerden karşılık bulan çağrının dönüştüğü kök hücre bağış kampanyasında ilk günde 144 gönüllü kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Mustafa (42) ve Aliye Bayrak (34) çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan kızları Meryem Ravza Bayrak (6) kemik iliği nakli bekliyor. Kardeşleri ve akrabalarından uygun ilik bulunamayınca küçük kız için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı. Takipçilerden karşılık bulan çağrı, kök hücre bağış kampanyasına dönüştü. Kızılay'ın aracına ulaşan gönüllüler kök hücre ve kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Kampanyada ilk günde 144 kişi kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kampanya gönüllülerin tamamından kök hücre ve kan bağışı alınıncaya kadar süreceği belirtildi.

İlik nakli bekleyen Meryem Ravza için sosyal medyada çağrı
'TEK ÇARE İLİK NAKLİ'

Alınan kök hücrelerden kızına uygun donörün bulunması için dua ettiğini söyleyen anne Aliye Bayrak bağışçılara teşekkür etti ve "Alınan kök hücreler belki kızıma belki de uygun ilik bekleyen başka kişilere umut olacak. Tek çözüm ilik nakli. Uygun iliği de bizim bulmamız imkansız. Onun bizi bulması gerekiyor. Kardeşleri, akrabalarımızdan kök hücre alındı ama uyan olmadı. Artık umudumuz duyarlı vatandaşların vereceği kök hücre bağışı” dedi.

İlik nakli bekleyen Meryem Ravza için sosyal medyada çağrı
Mustafa Bayrak da ailedeki lösemi vakalarından dolayı bir yıl önce kanser taraması yaptırdıklarını ve sonucun temiz çıktığını belirterek, "Kızımın 2 ay önce kaptığı enfeksiyon sonucunda yapılan tahlille hastalığı teşhis edildi. Meryem şu anda dışarıya çıkamıyor, çıkartıyoruz en ufak bir şeyde rahatsız oluyor, ateşi çıkıyor. Elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Maddi durumun nasıl olursa olsun yapacak hiçbir şey yok. Uygun iliğin bulunmasını bekleyeceğiz. Bizim çocuğumuz için Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek veren ve çocuğumuz için umut olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Küçük Meryem Ravza ise duyarlı vatandaşlara "Arkadaşlarımla parka gitmek istiyorum, evde kalmak istemiyorum" diye seslendi.

İlik nakli bekleyen Meryem Ravza için sosyal medyada çağrı

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