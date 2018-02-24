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    İlik nakli bekleyen Melis bebek için yapılan çağrıyı duyan koştu

    Adem GÜNGÖR/ARTVİN (DHA)
    24.02.2018 - 15:10 | Son Güncelleme:

    ARTVİN’de 6 ay önce lösemi teşhisi konan 9 aylık Melis bebek ile ilik nakli bekleyen tüm hastalar için sosyal medya üzerinden kampanyayla 3 günde 283 kök hücre bağışı yapıldı.

    Artvin'de Metin ve Nurcan Yılmaz çiftinin kızları Melis’e 3 aylıkken lösemi teşhisi konuldu. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde 6 aydır tedavi gören minik Melis’in annesi Nurcan Yılmaz, kızının sağlığına kavuşması için sosyal medya hesabından ilik nakli gerektiğini yazdı.

    Paylaşımı gören Artvin Belediyesi’nde çalışan Yeşim Sancal, temasa geçtiği Artvin Kızılay Şubesi yetkilileri ile görüştü. Çevresindekilere ulaşan Sancal, sosyal medya üzerinden ilik nakli çağrısında bulundu. Çağrılar üzerine Artvin Valiliği önünde Türk Kızılayı'na ait kan bağışı aracına ulaşan gönüllüler 3 günde 364 ünite kan bağışı ile 283 kök hücre bağışında bulundu.

    Kampanyayı başlatan Yeşim Sancal çağrılara herkesin duyarlı davrandığını belirterek, "Doğasına sahip çıkan insanlar, kesinlikle insanlarına da sahip çıkar diye düşünerek bu işe başladım. Öyle de oldu. Bir şey yapmalıyız, bu çocuklar için, yaşamaları için. Çok zor işlem değil. Bir iğnenin acısı ne kadar acıtabilir ki, bir bebeği yaşatması için. Tüm Türkiyeyi de duyarlı olmaya davet ediyorum. Lösemi hastalarına destek olalım, ne kadar çok kan verirsek o kadar çok hayat kurtarırız diyorum'' dedi.

    İlik nakli bekleyen Melis bebek için yapılan çağrıyı duyan koştu

     

    Etiketler: Artvin , lösemi , Melis Yılmaz , Metin Yılmaz , Nurcan Yılmaz , Yeşim Sancal , Kızılay , son dakika
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