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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ilıcak ve Altan’a tahliye

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Ilıcak ve Altan’a tahliye

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin ‘Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile Mehmet Altan’ın arasında bulunduğu 6 sanığın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında karar çıktı. Mahkeme, Ahmet Altan’a 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak’a 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tahliye etti. Mehmet Altan’ın ise tüm suçlamalardan beraatine karar verildi.

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nazlı Ilıcak ile tutuksuz yargılanan Mehmet Altan geldi. Davanın tutuklu sanıkları Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül cezaevinden SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın tutuksuz sanığı Mehmet Altan hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi. Sanıklar tahliyelerini isterken, davayı ikinci kez karara bağlayan mahkeme heyeti, Nazlı Ilıcak’a suçundan yargılama sürecinde pişmanlık duyduğunu belirtmesi ve yargılamadaki davranışlarını dikkate alarak takdir indirimi uyguladı. Nazlı Ilıcak’a, ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Heyet, atılı suçun niteliği, tutuklukta geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak Ilıcak’ın tahliyesine hükmetti. Nazlı Ilıcak hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Ahmet Altan’ı ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Duruşmadaki tutum ve davranışlarını gerekçe göstererek takdir indirimi uygulamadı. Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’i ‘silahlı örgüt üyesi olmak’ suçundan 11’er yıl 3’er ay, Şükrü Tuğrul Özşengül’ü ise 12 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

SUÇLAMALARDAN BERAAT

Tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkındaki tüm suçlamalardan kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, atılı suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığı gerekçesi ile beraatına karar vererek adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Mahkeme heyeti ayrıca Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek hakkında ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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