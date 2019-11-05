Ilıcak ve Altan’a tahliye
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin ‘Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile Mehmet Altan’ın arasında bulunduğu 6 sanığın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında karar çıktı. Mahkeme, Ahmet Altan’a 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak’a 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tahliye etti. Mehmet Altan’ın ise tüm suçlamalardan beraatine karar verildi.
İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nazlı Ilıcak ile tutuksuz yargılanan Mehmet Altan geldi. Davanın tutuklu sanıkları Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül cezaevinden SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın tutuksuz sanığı Mehmet Altan hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi. Sanıklar tahliyelerini isterken, davayı ikinci kez karara bağlayan mahkeme heyeti, Nazlı Ilıcak’a suçundan yargılama sürecinde pişmanlık duyduğunu belirtmesi ve yargılamadaki davranışlarını dikkate alarak takdir indirimi uyguladı. Nazlı Ilıcak’a, ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Heyet, atılı suçun niteliği, tutuklukta geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak Ilıcak’ın tahliyesine hükmetti. Nazlı Ilıcak hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Ahmet Altan’ı ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Duruşmadaki tutum ve davranışlarını gerekçe göstererek takdir indirimi uygulamadı. Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’i ‘silahlı örgüt üyesi olmak’ suçundan 11’er yıl 3’er ay, Şükrü Tuğrul Özşengül’ü ise 12 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
SUÇLAMALARDAN BERAAT
Tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkındaki tüm suçlamalardan kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, atılı suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığı gerekçesi ile beraatına karar vererek adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Mahkeme heyeti ayrıca Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek hakkında ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
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