İlhan Kesici adını açıklamıştı! İşte Muharrem İnce’nin afişleri…

CHP'nin yarın açıklayacağını duyurduğu cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bugün sıcak gelişmeler yaşandı.

İlhan Kesici'nin "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı, aradım tebrik ettim" açıklamasından sonra gözler Muharrem İnce'ye çevrildi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması beklenen salona asılacak afişlerin de matbaada hazırlandığı ortaya çıktı. Afişlerde İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazıldığı görüldü.

CHP Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da yapılacak etkinlikle cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Bu afişlerin yarın salona asılacağı öğrenildi.

Muharrem İnce, ismi açıklandıktan sonra Hacı Bayram Camii'nde milletvekili arkadaşlarıyla cuma namazı kılacak, ardından yürüyerek 1. Meclis binasına gidecek. Yarın akşam Yalova'ya geçecek olan Muharrem İnce cumartesi sabahı babasının mezarını ziyaret edecek, ardından kampanyaya başlayacak.



İşte İnce’nin matbaada hazırlanan o afişi:





BUGÜN NELER YAŞANDI?

Adı adaylık için geçen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim. Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" dedi. Muharrem İnce ise "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak" dedi.

Uzun zamandır grup toplantılarına katılmayan Muharrem İnce geçen haftanın ardından bugün de grup toplantısına katıldı.

İnce, Kılıçdaroğlu’ndan önce salona girdi. CHP’li milletvekilleri İnce’yi alkışlarla karşıladı. Bugün İnce'nin adının CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıktığı iddiaları konuşuluyordu.

İLHAN KESİCİ: İNCE İSMİ KESİN GİBİ

İHA'nın haberine göre CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" yanıtını verdi.

MUHARREM İNCE'YE SORULDU

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Muharrem İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı.

Yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklara CHP'lilerin yardımcı olmasını isteyen İnce, "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum." diye konuştu.

Ana muhalafet partisi yarın önce Meclis grubunu toplayacak. O toplantıda cumhurbaşkanı adayı için grup kararı alınacak. Ardından da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda CHP'nin adayı kamuoyu ile paylaşılacak.

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