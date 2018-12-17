İlham kaynağı oldular
İstanbul Bilgi Üniversitesi, insanlığa umut ve cesaret veren, ilham kaynağı olan iyilik hikâyelerinin fark edilmesi ve artarak çoğalması için bu yıl ilk kez ‘BİLGİ Umut Var’ı düzenledi.
Ekim ayında başlayan projenin ilk aşamasında Bilgi Üniversitesi öğrencileri kendilerine ilham olan iyilik hikâyelerini aday gösterdi. Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi doğrultusunda belirlenen 33 hikâye, bilgiumutvar.com web adresi üzerinden halk oylamasına sunuldu. 15 gün süren oylama sonucunda en çok oy alan 10 hikâyenin kahramanı İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü’nde düzenlenen gecede açıklandı.
Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral, “Bugün burada bizimle olan projelere umudumuzu yeşerttikleri için teşekkür ediyorum. Hayatın içinde atılan her umut tohumu toplumun genelini etkisi altına alıyor. Biz bunu her gün öğrencilerimizle yaşamaya ve yaşatmaya gayret ediyoruz” dedi.
İŞTE SEÇİLEN 10 HİKÂYE
En iyiler arasında seçilen 10 hikâye şöyle: AHBAP, Atma! Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun, Bir Tebessüm İçin Derneği, Enka İyilik Projesi, Hayat Tamircisi, Hayata Sarıl Lokantası, Kitap Koala, Leyla’dan Sonra Gönüllüleri, Öğretmen Mehtap Çevik, Yarına Umut Ol.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle