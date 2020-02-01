İlginç kaza! Gören bir daha baktı...

Kaza, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Celeboğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serap Gün ve Seçil Yavuz adlı iki kardeş Elazığ’da 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yardım göndermek için marketten aldıkları malzemeleri otomobillerine koyup evlerine doğru hareket etti. Serap Gün kullandığı 34 LS 2945 plakalı otomobili evin önüne park etmek istediği sırada olanlar oldu.

PARK ETMEK İSTEDİ, AŞAĞI DÜŞEN OTOMOBİL AĞAÇLA DUVAR ARASINDA ASKIDA KALDI

Serap Gün, otomobili evlerinin önüne park etmek için yol kenarına yanaştırmaya çalıştı. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bir anda kaldırıma çıkarak yaklaşık 5 metrelik bir yükseklikten aşağıya doğru düşerek ağaçla duvarın arasında askıda kaldı.

SÜRÜCÜ VE KARDEŞİNİ VATANDAŞLAR OTOMOBİLDEN ÇIKARDI

Araç içerisinde bulunan Serap Gün ve Seçil Yavuz vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Otomobil içerisinden çıkan kardeşler kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası sokak üzerinden geçen vatandaşlar ise otomobilin düştüğünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“KARDEŞİM GERİYE ALMAK İÇİN VİTES ATARKEN PEDALLAR TUTMUYOR DEDİ”

Otomobil içerisinde bulunan Seçil Yavuz, ”Aracımız otomatik vites. Normal vitese aldı kardeşim. O esnada geriye almak için vites atarken pedallar tutmuyor dedi. Geriye doğru gelirken araba bir anda hızlanır gibi oldu ama durduğumuz yerdeyiz. El frenini çekmemizle yana doğru devrildik. Marketten geliyorduk. Elazığ’a yardım göndermek için çocuklara çocuk bezi ve bir takım bir şeyler almıştık. Artık onlar korudu herhalde Cuma vakti. Koliler sahiplerine ulaşamadan bizi korudu” dedi.

“OTOMOBİL NASIL BÖYLE DÜŞTÜ ANLAMADIM”

Aracını park edeceği esnada duvardan düşen otomobil sürücüsü Serap Gün, “Aracı park ederken oldu. Araç biraz açıkta kaldı diye geri geri doğru gelirken biraz sağ yapayım dedim ama o esnada pedal ayağımın altında boşta kaldı. Frene bastım ama o an hareket eder gibi oldu bende el frenini çekince düştü. Nasıl böyle düştü anlamadım. Cuma namazına gidenler çıkardı bizi. Emniyet kemerlerimiz takılıydı. Araç içerisinde biz hareket etmedik. Sadece biraz sarsıldık o kadar” şeklinde konuştu.

Duvardan ağaç üzerine devrilen otomobil daha sonra vinç ile kaldırıldı.