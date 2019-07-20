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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA)
20.07.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

İlginç hırsızlık yöntemi! Eteklerinin altında cep yaptırdılar, yakalanınca ortalığı karıştırdılar...

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İSTANBUL Esenyurt'ta markete giren iki kadın eteklerinin altındaki ceplere çaldıkları tavukları koyarken yakalandı. Kadınların yakalandığı markete polis beklenirken onları kurtarmak için biri kucağında bebek bulunan 4 kadın gelerek olay çıkardı. Kadınların hırsızlık anı ve çıkardıkları olaylar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Esenyurt'ta bulunan bir markete dün akşam saatlerinde bir grup kadın müşteri gibi girdi. Bir süre market içerisinde dolaşan Demet P. (18) ve Fidan M. (29) dolaplara yönelerek paketlenmiş tavukları eteklerinin altında yaptıkları ceplere koyarak çalmaya başladı. 8 paket tavuğu eteğinin altındaki ceplere koyan kadınlar çıkmak üzereyken yakalandı. 

ARKADAŞLARI YARDIMA GELDİ

Kadınlardan ikisinin kaçmak istemesi üzerine çalışanlar kepenkleri kapattı. Markete polis beklenirken Demet P. ve Fidan M.'nin arkadaşları olduğu öğrenilen, bir tanesinin kucağında bebek olan 4 kadın onları kurtarmaya geldi. Kepenkleri açmaya çalışan kadınlar olay çıkardı. Biri bebekli 4 kadın, polisin geldiğini görünce kepenge zarar vererek kısa süre içerisinde gözlerden kayboldu. 

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyetine bağlı asayiş ekipleri şüpheli Demet P. ve Fidan M.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen kadınlardan Fidan M.'nin 4 hırsızlık, 4 dolandırıcılıktan kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheliler polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fidan M. tutuklanırken Demet P. ise "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı

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