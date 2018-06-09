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    Şaşırtan detay ortaya çıktı! ‘Kürt Sezen Aksu’ymuş…

    Hürriyet Haber
    09.06.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

    401 No’lu otel odasında Cüneyt Pala’yı öldürmek suçundan 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan öğretmen Dilek Demir’in, "Raperin" ismiyle profesyonel müzisyenlik yaptığı ortaya çıktı. "Kürt Sezen Aksu" olarak tanınan Dilek’in şarkıları, Youtube kanalında milyonlarca kez dinlendi.

    İstanbul Taksim’de bir otelin 401 No’lu odasında randevulaştıkları Cüneyt Pala’yı Gülşah Mat’la birlikte bıçakla öldürmek suçundan 12.5 yıl hapis cezası alan öğretmen Dilek Demir, cinayetin işlendiği geçen yılın mayıs ayına kadar hem öğretmenlik hem de profesyonel müzik yapıyordu. Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre şarkı söyleyen Demir’in hayatı, cinayetin işlendiği gün tamamen değişti. Olayların başlangıcı, cinayetten 3 ay önce sosyal paylaşım sitesi Instagram’da başladı.

    KARİYERİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

    İstanbul’da yaşayan 41 yaşındaki Cüneyt Pala, Instagram’dan arkadaşlık talebi gönderdiği Van’da yaşayan anaokulu öğretmeni Dilek Demir’e, kendisini fotoğrafçı ve mankenlik ajansı sahibi olarak tanıtarak tanışmak ve çalışmak istediğini söyledi. Kariyer planları yapan Demir, teklifi kabul edip İstanbul’a gitti. Pala, otel odasında Demir’in fotoğraflarını çekti, bunun karşılığında da 30 bin TL aldı. Demir’in beklediği iş bir türlü gelmeyince ikili arasında tartışma başladı. Kaptırdığı parayı almak isteyen Demir, sahte bir hesap açarak Pala’nın takip ettiği kızlarla iletişime geçti. Bu kişilerden 22 yaşındaki öğrenci Gülşah Şat da kandırılmıştı. Demir’in amacı, parasını ve Pala’nın çektiği mayolu fotoğraflarını almaktı. Şat ise çıplak fotoğraflarını geri almak istiyordu. İkili bir plan yapıp Pala’yı Taksim’deki otelin 401 No’lu odasına çağırdı. Odaya giden Pala, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Her 2 kadın da tutuklandı. Yapılan duruşmalarda kendilerini savunduklarını kaydeden kadınların tahliye talebi reddedildi. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün yapılan son duruşmada, Demir sürekli gözyaşı döktü. “Her şeyimi kaybettim” diyen öğretmen Demir’in 2 ay önce de 13 yaşındaki kızı Berfin’i kaybettiği ortaya çıktı. Mahkeme, Dilek Demir ve Gülşah Şat hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

    YARIM KALAN KARİYER, BİTEN BİR HAYAT

    “Dilek Demir” ismiyle sıradan bir anaokulu öğretmeni olduğu bilinen genç kadının aslında tanınmış bir şarkıcı olduğu da son duruşmada ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Demir, “Raperin” adıyla söylediği şarkılarla “Kürt Sezen Aksu” olarak tanınıyordu. Profesyonel şarkıcılık yapan genç kadın, sosyal medya ve Youtube sayfasında şarkılarla önemli bir hayran kitlesine sahip. İlk albümü Xapînok’u 2012’de yayınlayan Demir, düet projesi Tarûmar’ı 2013’te, ikinci solo albümü Rê-Newa’yı ise 2014’te çıkardı. Ancak hayat Demir’e acı bir oyun oynadı. Kariyer planları için çıktığı yolda hayatı mahvoldu. Şimdi o cezaevinde. Hayatta en çok sevdiği evladı artık yok. Kızının cenazesine bile gidemeyen genç kadının tek dileği, cezaevinden çıkıp mezarını ziyaret etmek.

    Etiketler: son dakika , haberler
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