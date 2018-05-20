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    İlginç çözüm: Görenler gözlerine inanamadı

    İHA
    20.05.2018 - 18:36 | Son Güncelleme:

    Ordu’da bir kıraathanede oturanlar, elektrik kesintisine ilginç bir çare buldu.

    Kumru ilçesi genelinde teknik bir arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi, iftardan sonra yeniden görüldü. Oruçlarını açtıktan sonra çay içmek ve vakit geçirmek için kıraathaneye giden vatandaşlar, okey oynadıkları sırada elektrik kesintisine maruz kaldı.

    4 ÇEKER CİP’İNİ YAKLAŞTIRDI

    Bu sırada oyunu yarıda bırakmayan vatandaşlardan birisi, kıraathanenin camına 4 çeker cip’ini yaklaştırdı. Vatandaşlar, cip’in tepe lambalarının yakılması ve araçtan aldıkları aydınlatma desteği ile oyun oynamaya devam ederken, durumu görenler ise tebessüm etti.

    Etiketler: ordu , far , gündem
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