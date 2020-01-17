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DHA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

İlginç anlar! Ağaçtan çocuğun üzerine kedi atladı!

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İlginç anlar! Ağaçtan çocuğun üzerine kedi atladı!

Isparta'da ağaçta mahsur kalan kedi, kurtarılmaya çalışılırken o anda yolda yürüyen çocuğun üzerine atladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçtan kedi sesi geldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaptığı sırada, kedi yaklaşık 9 metre yükseklikteki ağaç dalından yere atladı. Tam o anda yoldan yürüyen çocuğun üzerine düşen kedi, ardından hızla uzaklaştı.

Çocuk büyük korku yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlginç anlar Ağaçtan çocuğun üzerine kedi atladı


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