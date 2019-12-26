İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Boğaz’ın özgürlük projesidir

Fahrettin Altun'un açıklamaları şöyle;

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde, ülkemizin her bir köşesinde heyecanla yeni projeler peşinde koşuyoruz. Çünkü bu millete sözümüz var.Çünkü büyük hedeflerimiz var. Daha güçlü Türkiye için durmayacağız!

İnşallah Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar vesilesi projeler zincirine muhteşem bir halka olarak eklenecektir.

Elbette, devrim niteliğindeki böylesi yatırımları ancak Türk milletinin geleceği için hayali, ideali, vizyonu olanlar yapabilir.

Bugüne kadar bu ülkenin menfaatine olan ne varsa “Yaptırmayacağız” diye karşı çıkanların, dünyaya örnek olacak böyle muazzam bir eserin de yolunu kesme girişimlerini, zihinleri bulandırma oyunlarını ibretle izliyoruz.

Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da vurguladığı gibi, Kanal İstanbul projesi çevre hassasiyeti en üst düzeyde gözetilerek tasarlandı.

Son derece şeffaf ve geniş katılımlı bilimsel bir süreçle oluşturulan ÇED raporu esasında projeyi hedef alan bütün iddialara cevap veriyor.

ÇED raporu, Kanal projesi sonucunda İstanbul’un susuz kalacağı, canlı yaşamının olumsuz etkileneceği ve projenin depremi tetikleyeceği iddialarını çürütüyor ve bunların negatif algı yaratma çabaları olduğunu gözler önüne seriyor.

Kanal İstanbul, Boğaz’ın özgürlük projesidir.

Kanal İstanbul, 82 milyon vatandaşımızın ve 16 milyon İstanbullunun geleceğinin projesidir.

İnanıyorum ki bu proje gerçekleştiğinde tarihe ve coğrafyaya bir mühür olarak kalacaktır.