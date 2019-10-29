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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.10.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhuriyetimizin 96. yaşını kutladığımız bugün, gücünü yalnızca köklü tarihinden değil davasının meşruiyetinden de alan bir devlet olarak, egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı koruma mücadelemizi yeni alanlarda, yepyeni formlarda sürdürüyoruz. Milli mücadele devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Altun, mesajında, "Cumhuriyetimizin 96. yaşını kutladığımız bugün, gücünü yalnızca köklü tarihinden değil davasının meşruiyetinden de alan bir devlet olarak, egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı koruma mücadelemizi yeni alanlarda, yepyeni formlarda sürdürüyoruz. Milli mücadele devam ediyor. Bugün sınırlarımız içinde ve dışında, bölgesel ve küresel olarak her geçen gün daha da güçlenen bir Türkiye görmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatanın, bayrağın, milletin ve devletin güçlü harcını kanıyla, canıyla, alın teriyle karmış olan ecdadı, şehitleri ve gazileri saygı ve minnetle andığını belirten Altun, şunları kaydetti:
"Milli Mücadele ruhunu yüreğindeki derin vatan sevgisi sayesinde pek az maddi imkan ile var etmiş ve diri tutmuş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırası devletimizin ve milletimizin varlığının daimi bir parçası olacaktır. Ekonomik, kültürel ve siyasi bakımdan etki sahibi olan, kendine yetmekle kalmayıp mazluma el uzatan, sınırlarını korurken insani duruşundan ödün vermeyen bu güçlü devletin parlak geleceği için umudumuzu ve hayallerimizi perçinlemeye devam ediyoruz. Cesaret ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz kazanımlarımızı koruyarak Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için koyduğumuz hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken, her birimizin gayretlerinin ülkemizin bugününü ve geleceğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

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