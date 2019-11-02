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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.11.2019 - 01:26, Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: ABD Kongresi, daveti bir daha gözden geçirmeli

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: ABD Kongresi, daveti bir daha gözden geçirmeli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i ABD'ye davet edenlerin, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermenin yanı sıra ABD yasalarına göre de suç işlediklerini ifade etti.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, terörist elebaşı Şahin'in Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir terörist olduğunu vurguladı.

Şahin'in aynı zamanda PKK ile YPG arasındaki ayrımın aslında ne kadar yüzeysel olduğunun canlı bir kanıtı olduğuna işaret eden Altun, paylaşımında "Ferhat Abdi Şahin'i davet edenler, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermelerinin yanı sıra ABD yasalarına göre de suç işlemektedirler. Ferhat Abdi Şahin'i Washington'a davet ederek onu meşrulaştırmaya çalışanları Türk halkı hiçbir zaman unutmayacaktır. NATO müttefikimizin, bir terörist elebaşını yüceltme çabaları yıllar boyunca hatırlanacaktır. Arkasında kim olursa olsun terörle mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir teröristin, birileri tarafından kahraman olarak kabul edildiği müddetçe teröre karşı mücadelenin başarılı olamayacağını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Amerika'nın bu terör örgütüne verdiği destek, kendi tarihine kara bir leke olarak geçecek ve tam bir dış politika fiyaskosu dersi olarak anlatılacaktır. ABD Kongresi, bu daveti bir daha gözden geçirmeli ve PKK terörü kurbanlarının ailelerinden özür dilemelidir."

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