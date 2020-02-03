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Haber Giriş: 03.02.2020 - 17:26,Son Güncelleme:/

İletişim Başkanı Altun: Rusya rejimi kontrol edemezse harekete geçmekte çekinmeyiz

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İletişim Başkanı Altun: Rusya rejimi kontrol edemezse harekete geçmekte çekinmeyiz

İletişim Başkanı Altun, İdlib'de rejimin düzenlediği saldırıyla ilgili, "Rusya rejimi kontrol edemezse harekete geçmekte çekinmeyiz" dedi.

Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de Esed'in düzenlediği ve 6 askerin şehit düştüğü saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Esed rejiminin askerlerimize yönelik saldırısı Suriye'nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneğidir. Rejim, yüz binlerce insanının öldürdü. Ordumuza karşı eylemlerine müsamaha gösterilmeyecektir.

Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek. Rusya rejimi kontrol edemezse Ankara harekete geçer.

Cesur askerlerimiz Suriye içerisinde Rusya ile olan anlaşmalarımıza uygun bir şekilde güvenlik ve insani işlerle ilgili misyonları gerçekleştirmektedir. Rusya Esed rejiminin bize saldırmasını engelleyemezse, bugün olduğu gibi, her türlü tehdide karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyiz.

 

 

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