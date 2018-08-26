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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)
26.08.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

İlçenin sahili onlara kaldı

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İlçenin sahili onlara kaldı

MARMARİS’e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun dönmesinin ardından plajlar, su parkları ve otel havuzları yabancı turistlere kaldı. 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda turistler renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının yüksek nem ile birlikte 40 derece hissedildiği Marmaris’te 9 günlük bayram tatilini geçiren tatilcilerin, büyük bölümü, dönüş çilesi yaşamamak için son günü beklemeden ilçeden ayrılmasıyla plajlar başta İngiliz ve Ruslar başta olmak üzere yabancı turistlere kaldı. Yabancı turistler, tatilcilerin dönmeye başlamasıyla boşalan özel ve halk plajlarında rahatça güneşlenip, denizin keyfini çıkardı. Kimi turistler şemsiye altında kitap okumayı sessizliğin tadını çıkarırkan kimileri de şezlongları denize çekerek esintiyle serinlemeye çalıştı. Ruslar, ’Oteller bölgesi’ olarak bilinen Uzunyalı Mevkisi’ndeki plajlarda sere serpe uzanarak bronzlaşmaya çalıştı. Deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu şehir merkezindeki plajlarda turistler gün boyu denize girip, su sporları yaptı.

İlçenin sahili onlara kaldı


Sahildeki spor alanlarında cimnastik yapanlar da dikkat çekti. Bayram tatilinde hıncahınç dolu olan restoran ve kafeteryalarda rahatça masa beklemek zorunda kalmadan oturan yabancı turistler, soğuk meşrubatlarını içip, yemeklerini yiyerek deniz manzarası izledi.Havuz başları da yabancı turistlerle doldu.

İlçenin sahili onlara kaldı




Hemşire Rus Olga Helen Grovilian (26), "Marmaris çok sıcak ve güzel. Şu an mükemmel bir tatil imkanım oldu. Sosyal medya hesaplarımda paylaşımlar yaparak dostlarımın Marmaris’e gelmesini tavsiye ediyorum" dedi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hafta sonuna kadar sıcaklıklar mevsim normallerinde devam edecek. Yükselen nem etkisini gösterecek. Sıcaklık gündüz 35-39 arası, akşam ise 29-32 derecelerde olacak" dedi.

 

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