"İlçelere gidin imza verin"

BAHÇELİ’YE YANIT

“(MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, bağımsız adaylara 100 bin imza için ‘FETÖ taraması yapılsın’ önerisi) Şunu affedemiyorum, FETÖ’nün siyasi ayağıyla işbirliği yapanlar şimdi seçmenleri suçlama noktasına geldiler. ‘Bu seçmenler FETÖ’cü mü değil mi?’ Ne demek FETÖ’cü mü değil mi. Sen FETÖ’cü arıyorsan işbirliği yaptığın adama bakacaksın. Milliyetçiliği ayaklar altına alan adama bakacaksın. Rahmetli Alparslan Türkeş hayatta olsaydı, ‘Ben her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım’ diyen adamla asla yan yana gelmezdi. Kendi partisini satmazdı. Ya tepedeki adama bak sen kardeşim. Amaç 100 bin imzayı toplayamasınlar. Korku dağları sarmış, istediğiniz kadar korkun, 25 Haziran’da Türkiye aydınlığa uyanacak. Tüm seçmenlere açık çağrımdır; ilçe seçim kurullarına gidiniz, 100 bin imzaya tamamlayınız ve o liderleri Cumhurbaşkanlığı adaylığa getiriniz.

GÜL’E ‘AÇIKLA’ ÇAĞRISI

24 Nisan 2018’de Genelkurmay Başkanı ile İbrahim Kalın’ın Abdullah Gül’ü ziyareti. Kamuoyundan gizlendi, sivil kıyafetle gittiler. Gül’e ‘Erbakan’ın ölüm yıldönümü törenine katılmayınız’ diyorlar. İki, ‘Cumhurbaşkanı adayı olmayın’ diyorlar. Bu bir askeri vesayet girişimidir. Sayın Gül’den de çok açık ve net açıklama bekliyoruz. Gitti Erbakan’ın anma törenine katıldı. Nasıl oluyor da Genelkurmay Başkanı kendisini, demokrasiyi sonlandırmak veya gölgelemek için kullandırtır? Geldiğimiz nokta demokrasi açısından kara bir noktadır. Askeri arkasına alarak demokrasiyi mi geliştireceksin sen? Bu ülkenin bütün muhafazakâr demokratlarına sesleniyorum. 24 Haziran’da sandığa gideceksin. Eğer darbeden, diktadan yanaysan Erdoğan’a oyunu verirsin, mağdurdan, mazlumdan demokrasiden yanayım diyorsan farklı bir cumhurbaşkanını seçeceksin. Bizim cumhurbaşkanı adayımız demokrasiden yana olacaktır, darbelere açık ve net karşı çıkacaktır. Bu ülkede herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye’den yana olacaktır ve tarafsız olacaktır. 80 milyonu kucaklayacaktır bizim adayımız.

EMEKLİYE 2 MAAŞ DEMİŞTİK

KILIÇDAROĞLU konuşmasında hükümetin emeklilere bayram ikramiyesiyle ilgili de şunları söyledi: “Emeklilere biner lira ikramiye veriyorlar. Emekliye iki maaş ikramiye vereceğiz dediğimiz zaman kıyameti koparmışlardı. Şimdi ben bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum. Eğer bu kardeşiniz bunu dillendirmeseydi siz bin lira değil bir lira bile alamazdınız. İki kişi çıkıp benim şahsımdan özür dilemesi gerekiyor. Bunlardan biri Sayın Ahmet Davutoğlu. ‘Kaynağı nereden bulacaksın, kimin cebinden vereceksin o parayı.’ Demek ki hesaplamışım doğru bilgiyi milletin önüne koymuşum. İki Sayın Mehmet Şimşek, halen bakan. Bunu yapsın CHP’ye oy veririm. Şimdi bekliyoruz. Önümüzdeki seçimlerde sözünü tutacaksın gelip CHP’ye oy vereceksin.

AYŞE ÖĞRETMEN

Biz kendi ülkemizde her zaman barışı, birlikte yaşamayı istedik, insanların düşünceleri farklı olabilir ama bir arada yaşayalım. Bir masanın etrafında oturup konuşabilelim, huzur içinde yaşayalım. Niye söylüyorum bunu, Ayşe öğretmen için. Ayşe öğretmen dedi ki ‘Çocuklar ölmesin’. Sen misin ‘çocuklar ölmesin’ diyen, ‘Sen teröre destek veriyorsun’ dediler ve aldılar küçük çocuğu ile birlikte hapse attılar. Çocuklar ölmesin, hiç kimse ölmesin. Ama adaleti kendi bildikleri adalet olarak görüyorlar.

ÜÇ SORUYU SORUN

Her vatandaş sandığa giderken üç soruyu kendisine sorsun ve oyunu öyle kullansın. Bir; eğer her şey yolunda ise neden erken seçim yapılıyor? İki; eğer işler yolunda değilse neden aynı kişiyi cumhurbaşkanı seçiyoruz? Üç; eğer ülkeyi kurtaracak olan Erdoğan ise ülkeyi bu hale getiren kim? Üç soruyu bütün vatandaşlarımın vicdanına havale ediyorum.”

CHP’DE İNCE İLGİSİ

CHP’de bütün göstergeler, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacak adayın Yalova Millevtekili Muharrem İnce olduğunu ortaya koydu. İlk işareti CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici yaptığı açıklama ile verdi. Kesici, dün soruları yanıtlarken, “Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce’yi telefonla aradım, tebrik ettim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti” dedi. Muharrem İnce ise uzun aradan sonra CHP’nin haftalık grup toplantısına katıldı. Salonda alkışlarla ve yoğun ilgiyle karşılanan İnce. “Yarın (bugün) saat 10.00’da genel başkanımız açıklama yapacak. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak” dedi. (Rifat BAŞARAN/ANKARA)