İlçeler formülü

CHP ile İYİ Parti’nin yerel seçimlerde yapacağı işbirliği görüşmelerinde masada olan 21 büyükşehire bağlı ilçe ve küçük illerin nasıl paylaşılacağına ilişkin kriterler belirlendi. Çalışmanın bu hafta başlaması bekleniyor. CHP’de bu görüşmeleri de Oğuz Kaan Salıcı yürütecek. Edinilen bilgiye göre ilk olarak mevcut belediyeler ele alınacak. Bu noktada ilçeler, riskli ve risk olmayanlar olarak ayrılacak. Mevcut belediye hangi partideyse orada diğer parti onu destekleyecek. Partilerden hangisi riske girmeden yüksek oranda oyla seçimi kazanabilecekse orada diğer parti de aday çıkartabilecek. Örneğin Çankaya, Şişli, Karşıyaka gibi CHP’nin güçlü olduğu ilçelerde İYİ Parti aday çıkarabilecek.

BELEDİYE MECLİSİ MASADA

İşbirliği, CHP ve İYİ Parti dışındaki partilerin elindeki belediyeler arasında, kimin adayı ile seçim kazanabilecekse, o parti adayının desteklenmesi üzerine kurgulanacak. Örneğin AK Parti’nin elinde olan bir belediyede CHP’nin oyları yüzde 30, İYİ Parti’nin oyları yüzde 10 seviyesinde kalıyorsa, bu ilçede CHP’nin adayı etrafında işbirliği yapılacak. Belediye meclisi seçimlerinde ittifakın nasıl işleyeceği ise masada yer alan bir başka konu. Bu konuda, güçlü olan partinin listesinden her iki partinin adaylarının da gösterilebileceği gibi, partilerin ayrı ayrı listelerle seçime girmeleri de gündeme gelebilir. Ancak, partilerin ayrı listelerle seçime girmesi durumunda seçim barajı nedeniyle mağduriyetler de yaşanabilir. Bu nedenle, her iki partinin de belediye meclisi için bütün seçenekleri değerlendirerek yeni bir formül bulması bekleniyor.

Üzerinde uzlaşma sağlanan 21 büyükşehirin ilçeleri ile ilgili işbirliği sağlanmasının ardından, işbirliği ile kazanılabilecek küçük iller de masaya yatırılacak.

400 ADAY AÇIKLANACAK

Bu iller ile ilgili görüşmeler yapılırken geçmiş oy oranları ile güncel anketlerden yararlanılacağı belirtiliyor. CHP’de bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yarın ise Parti Meclisi (PM) toplanacak ve 400’den fazla aday ismi açıklanacak. Açıklanacak yerler arasında İYİ Parti’nin de destekleyeceği, İstanbul’un da içinde olduğu 21 büyükşehirden bazılarının yer alabileceği konuşuluyor.

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