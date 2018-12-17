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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
17.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İlçeler formülü

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
İlçeler formülü

CHP ve İYİ Parti’nin yerel seçimlerde işbirliğine ilişkin 21 büyükşehirde uzlaşmasının ardından, anlaşma sağlanan kentlerin ilçeleriyle ilgili yeni bir çalışma da hazırlanıyor. Masadaki formüle göre işbirliği, CHP ve İYİ Parti dışındaki partilerin elindeki belediyeler arasında, kimin adayı seçimi kazanabilecek durumdaysa o adayın desteklenmesi üzerine kurgulanacak.

CHP ile İYİ Parti’nin yerel seçimlerde yapacağı işbirliği görüşmelerinde masada olan 21 büyükşehire bağlı ilçe ve küçük illerin nasıl paylaşılacağına ilişkin kriterler belirlendi. Çalışmanın bu hafta başlaması bekleniyor. CHP’de bu görüşmeleri de Oğuz Kaan Salıcı yürütecek. Edinilen bilgiye göre ilk olarak mevcut belediyeler ele alınacak. Bu noktada ilçeler, riskli ve risk olmayanlar olarak ayrılacak. Mevcut belediye hangi partideyse orada diğer parti onu destekleyecek. Partilerden hangisi riske girmeden yüksek oranda oyla seçimi kazanabilecekse orada diğer parti de aday çıkartabilecek. Örneğin Çankaya, Şişli, Karşıyaka gibi CHP’nin güçlü olduğu ilçelerde İYİ Parti aday çıkarabilecek.

BELEDİYE MECLİSİ MASADA

İşbirliği, CHP ve İYİ Parti dışındaki partilerin elindeki belediyeler arasında, kimin adayı ile seçim kazanabilecekse, o parti adayının desteklenmesi üzerine kurgulanacak. Örneğin AK Parti’nin elinde olan bir belediyede CHP’nin oyları yüzde 30, İYİ Parti’nin oyları yüzde 10 seviyesinde kalıyorsa, bu ilçede CHP’nin adayı etrafında işbirliği yapılacak. Belediye meclisi seçimlerinde ittifakın nasıl işleyeceği ise masada yer alan bir başka konu. Bu konuda, güçlü olan partinin listesinden her iki partinin adaylarının da gösterilebileceği gibi, partilerin ayrı ayrı listelerle seçime girmeleri de gündeme gelebilir. Ancak, partilerin ayrı listelerle seçime girmesi durumunda seçim barajı nedeniyle mağduriyetler de yaşanabilir. Bu nedenle, her iki partinin de belediye meclisi için bütün seçenekleri değerlendirerek yeni bir formül bulması bekleniyor.

Üzerinde uzlaşma sağlanan 21 büyükşehirin ilçeleri ile ilgili işbirliği sağlanmasının ardından, işbirliği ile kazanılabilecek küçük iller de masaya yatırılacak.

400 ADAY AÇIKLANACAK

Bu iller ile ilgili görüşmeler yapılırken geçmiş oy oranları ile güncel anketlerden yararlanılacağı belirtiliyor. CHP’de bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yarın ise Parti Meclisi (PM) toplanacak ve 400’den fazla aday ismi açıklanacak. Açıklanacak yerler arasında İYİ Parti’nin de destekleyeceği, İstanbul’un da içinde olduğu 21 büyükşehirden bazılarının yer alabileceği konuşuluyor.

 

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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