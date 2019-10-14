İlçe ayağa kalkmıştı... Kan donduran detaylar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİlçe ayağa kalkmıştı... Kan donduran detaylar
GeriGündem İlçe ayağa kalkmıştı... Kan donduran detaylar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2019 - 20:02, Son Güncelleme:

İlçe ayağa kalkmıştı... Kan donduran detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlçe ayağa kalkmıştı... Kan donduran detaylar

KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde, R.G.’ye (16) cinsel istismarda bulunan 11 kişinin tutuklanmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı. Tutuklananlardan bedensel engelli kişinin, R.G. ile para karşılığı birlikte olması için tutuklanan diğer şüpheliler tarafından getirildiği öğrenildi. 4 Ekim günü olaya tepki gösteren vatandaşların toplanması üzerine polis ekipleri, adliyenin önünde geniş güvenlik önlemleri almıştı.

14
  • Bir ilçeyi karıştıran olay
  • Bir ilçeyi karıştıran olay
  • Bir ilçeyi karıştıran olay
  • Bir ilçeyi karıştıran olay
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Karamürsel'de, R.G.’nin (16) cinsel istismara uğradığı ve başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı söylentileri üzerine, bir mahalleli durumu polise ihbar ederek genç kızın yerini gösterdi.

Polis ekipleri, R.G.’yi ve ihbarcıyı alıp İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. Burada ifadesi alınan R.G. yaşadıklarını anlattı.

16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi
daha fazla video için

KIZ ÇOCUĞU İFADE VERDİ

R.G. ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ardından birlikte yaşamaya başladığı E.C.nin (18), kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini ve 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorladığını söyledi. 

R.G. koruma altına alınırken, soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 12 kişi, 4 Eylül günü, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 1 kişi serbest bırakılırken, 11 kişi tutuklandı. 

14
Bir ilçeyi karıştıran olay
Bir ilçeyi karıştıran olay

4 Ekim günü olaya tepki gösteren vatandaşların toplanması üzerine polis ekipleri, adliyenin önünde geniş güvenlik önlemleri almıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma devam ederken, 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 6 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken, 5 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklananlar arasında bedensel engelli bir kişinin olduğu, ve bu kişinin arkadaşları tarafından R.G. ile birlikte olması için getirildiği öğrenildi..

Bir ilçeyi karıştıran iğrenç olay Bir kişi ihbar etti, küçük kız bulundu
Bir ilçeyi karıştıran iğrenç olay! Bir kişi ihbar etti, küçük kız bulundu
Korkunç iddia 16 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu verilip tecavüz edildi
Korkunç iddia! 16 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu verilip tecavüz edildi
Anlattıkları dehşete düşürmüştü... Flaş gelişme
Anlattıkları dehşete düşürmüştü... Flaş gelişme
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Yaralı teröristlerin oyununu bölge halkı bozdu
Net konuştu: 'Açık söylüyorum başladığımız işi muhakkak bitireceğiz'
İşte YPG'nin DEAŞ'lıları serbest bıraktığı o hapishane
Fotoğraflar bugün çekildi